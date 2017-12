Keď sa blbci rozhodnú lúpiť, musí to byť bombakšeft!

Bomakšeft (Welcome to Collinwood). USA 2001. Réžia: Anthony Russo, Joseph Russo. Hrajú: William H. Macy, Luiz Guzman, Michael Jeter, George Clooney (na snímke), Isaiah Washington a ďalší.

13. jan 2003 o 9:20

45, 19.45 a 21.50, Polus o 19.10, 21.00.

Čierna komédia o skupine nie práve najbystrejších nezamestnaných outsiderov v drsnej priemyslenej oblasti Clevelandu. Obľubujú rýchle mcdonaldovské jedlá, nepohrdnú ani mestskou polievkovou kuchyňou. Cosimo, jeden z nich si je istý, že má perfektný plán na najdokonalejšiu krádež všetkých čias. Tento kúsok sa medzi odborníkmi nazýva „bellini“, teda džob vynikajúco zaplatený a pritom jednoduchý. Veď pri dobrých informáciách ho musí zvládnuť hocijaký blbec. Len sa najprv musí dostať von z väzenia…

Film je inšpirovaný talianskou komédiou Maria Monicelliho Omyl neplatí z roku 1958 s M. Mastroianim a C. Cardinale.

Anthony a Joseph Russo sa narodili s ročným odstupom v talianskej robotníckej periférii Clevelandu v štáte Ohio. Napísali, režírovali a produkovali film Pieces, ktorý sa natoľko zapáčil Stevenovi Soderberghovi, že keď s Georgeom Clooneym založil produkčnú spoločnosť Section Eight, film Welcome to Collinwood sa stal prvým, ktorý produkovala. (mi)