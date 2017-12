Rybníček: Kapitola Joj je už za mnou

13. jan 2003 o 15:30

Richard Rybníček (vľavo) a Vladimír Železný pri predstavovaní loga televízie Joj.

FOTO - ARCHÍV TASR

Dnes pred poslancov mediálneho výboru v parlamente predstúpi jediný kandidát na post ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Richard Rybníček, aby im predstavil svoju víziu smerovania televízie. O tom, či sa stane v poradí už 13. riaditeľom STV, majú rozhodnúť poslanci ešte na januárovej schôdzi parlamentu.

Bývalý analytik Inštitútu pre verejné otázky, ale aj zakladateľ a bývalý bubeník skupiny Bez ladu a skladu ešte pred rokom horúčkovito pracoval na štarte televízie Joj, ktorú pripravoval po boku Vladimíra Železného.

V novembri sa rozhodol, že sa prihlási do konkurzu na nového riaditeľa STV.

Rybníček chce zvýšiť koncesionárske poplatky o 33 percent – na 100 korún, oslobodení by museli platiť 50 percent z tejto čiastky a radikálne chce sprísniť ich vymáhanie. Mená spolupracovníkov, s ktorými dôjde do televízie, zverejniť odmieta. „Už teraz môžem povedať, že ak budem zvolený, medzi mojimi najbližšími spolupracovníkmi bude aj tím právnikov,“ povedal pre SME.

Z STV chce urobiť televíziu holdingového typu. Ústredné riaditeľstvo by zodpovedalo za tvorbu programov a technickú stránku vysielania. Program by objednávalo od troch štúdií: z Košíc, Banskej Bystrice a Bratislavy. Štúdiá by boli zodpovedné za výrobu programu.

Na otázky denníka SME odpovedá RICHARD RYBNÍČEK.

Aby ste sa mohli stať šéfom Slovenskej televízie, musia vás ešte zvoliť poslanci. Čo si myslíte, aké máte šance?

„Myslím si, že môj projekt je dobrý a politikov presvedčí. Pre mňa je dôležité odporúčanie Rady STV a jej hlasovanie, keď som 7 členov rady (z 9 – pozn. red.) o svojom projekte presvedčil. Je to dobré odporúčanie.“

Máte politickú podporu v parlamente?

„Ak presvedčím členov mediálneho výboru a následne ma parlament zvolí za ústredného riaditeľa STV, potom môžem povedať áno, mám politickú podporu.“

V STV sa v priebehu 12 rokov vystriedalo 12 riaditeľov, ani o jednom sa však nedá povedať, že by ju postavil na nohy. Myslíte si, že vám sa to podarí?

„Som rozhodnutý v televízii urobiť poriadok. Predovšetkým chcem sprehľadniť finančné toky a ekonomicky ju stabilizovať. A po druhé, chcem jej vrátiť vážnosť tak, aby si opäť získala dôveru ľudí, ktorí ju platia.“

Následníčkou federálnej televízie v Čechách je Česká televízia, tá má napriek finančným problémom medzi divákmi svoju vážnosť. Podľa prieskumu agentúry Focus slovenskí diváci považujú STV za zastaranú, brakovú a skostnatenú. Kde sa stala chyba?

„V STV sa z roka na rok striedali riaditelia, každý z nich prišiel s novou koncepciou, no nikto nemal ozajstnú šancu dotiahnuť to do úplného konca. Okrem toho časom mnohí v televízii pochopili, že sa na nej dá dobre zarobiť. Začali sa v nej robiť netransparentné obchody. Mnohí riaditelia sa tomu prispôsobili a v tomto molochu zapadli.“

S vami to tak nebude?

„Vylučujem to.“

Pred necelým rokom ste s plným nasadením rozbiehali televíziu Joj. Po tom, čo máte za sebou takmer rok najťažšej roboty, z nej len tak ľahko odchádzate?

„Povedal som si, že profesionálne treba ísť ďalej. Konkurz na šéfa STV bol pre mňa veľkou manažérskou výzvou. Je to šanca urobiť v STV zmenu. Takáto príležitosť sa mi už nemusí naskytnúť, tak sa ju snažím využiť.

V Joj som sa veľmi veľa naučil. Odchádzam s pocitom, že ktokoľvek po mne príde, nájde skonsolidovanú a stabilnú televíziu, ktorú treba už len rozvíjať.“

Výpoveď v Joj ste dali ešte predtým, ako ste boli vybraný do finálneho konkurzu. Boli za vaším odchodom nezrovnalosti s novými spolumajiteľmi Joj z Grafobal Group okolo Ivana Kmotríka?

„Nie.“

Aký je váš vzťah s Vladimírom Železným?

„Máme korektný profesionálny vzťah.“

Boli ste niekedy v STV okrem pozvaní do diskusií?

„Áno. Ako študent na vysokej škole som ako elév pracoval v športovej redakcii. Vtedy bol šéfredaktorom pán Ryba a ja som chcel byť komentátorom. Keďže neviem povedať ‘r‘, a logopéd mi povedal, že sa to nikdy poriadne nenaučím, tak som sa s kariérou televízneho moderátora rozlúčil.“

Aký ste mali dojem z STV, keď ste ju navštívili?

„Je to inštitúcia poznačená časom a, bohužiaľ, človek sa v nej cíti ako v socializme. Verím, že ľudia, ktorí majú úprimný záujem, aby táto televízia fungovala, v nej budú onedlho mať príjemnejšie prostredie pre prácu.“

Keďže prichádzate z komerčnej televízie, s vaším menom sa spájajú obavy, že budete takýto duch presadzovať aj v STV.

„Aj verejnoprávna televízia funguje v trhovom prostredí. Myslím si, že aj STV musí vnímať potreby ľudí, ktorí trh tvoria. Podľa mňa by mal byť prvý program určený pre divácku väčšinu. V tom prípade by na reklame dokázal zarobiť dosť prostriedkov, ktoré by sa použili na prípravu programov pre špecifického diváka. Tie budú vysielané na STV 2, kde sa na rozdiel od STV 1 nebude klásť taký dôraz na sledovanosť programu. Toto je model rakúskej aj českej verejnoprávnej televízie.“

Ako si teda predstavujete vysielanie?

„Z STV 1 chcem urobiť kanál rodinného typu. Kanál, ktorý bude pozerať veľké množstvo ľudí, vzhľadom na to, že si tú televíziu platia. To však neznamená, že by mal mať rovnakú programovú štruktúru ako komerčné televízie. Budú tam aj divácky príťažlivé, no nie prízemné programy – napríklad zábavná šou z odovzdávania cien o najlepšieho herca, rôzne komédie, či tzv. oscarové filmy. Rovnako olympijské hry, či majstrovstvá sveta v hokeji patria na prvý program.“

Čo bude na STV 2? Relácie, ktoré televízii vyrábajú napríklad poľovníci, ako je to teraz?

„To nie. Na STV 2 chcem posilniť regionálne vysielanie. Mali by tam byť vážnejšie a špecifickejšie filmy, kvalitné dokumentárne snímky, filmy z archívu televízie, ale aj programy, ktoré komerčná televízia nikdy vysielať nebude – napríklad záznamy z opery, koncerty.“

Ako hodnotíte súčasnú ponuku STV?

„STV dnes vysiela akýmsi samospádom. Neexistuje tam spätná väzba pri vyhodnocovaní relácií, pevná programová štruktúra. Pri sledovaní programu necítiť jej zmysel a silu.“

Čo prvé urobíte, keď prídete do televízie?

„Na to v tejto chvíli nebudem odpovedať. Mám pripravené isté prekvapenie.“

Váš konkurent povedal, že reklama Slovenskej televízii škodí, núti vedenie podriaďovať sa reklamným zadávateľom. Preto navrhoval znížiť reklamu z troch na 0,5 percenta. Čo budete s reklamou robiť vy?

„V súčasnosti je situácia STV po finančnej stránke katastrofálna. Zbaviť sa takého významného zdroja príjmov, ako je reklama, považujem za nezodpovedné. Je to ohrozenie fungovania STV. Reklama je pre STV dôležitá nielen v súvislosti so súčasnou situáciou, ale aj vzhľadom na ekonomické možnosti tohto štátu.“

Je pre vás prijateľný nulový variant pre STV, ktorý navrhuje ANO? Pavol Rusko hovoril o zrušení starej a založení novej televízie, o znížení reklamy z 3 percent na 0,5 percenta, o zoštátnení rádiokomunikácií.

„O nulovom variante viem len toľko, že sa má zrušiť stará a založiť nová televízia a že to posudzuje komisia zostavená z predstaviteľov politických strán. Pokiaľ nebudem tento variant poznať dôkladne, nemôžem sa k nemu vyjadriť.“

STV je označovaná za čiernu dieru, kde všetko mizne. Na rozdiel od súkromných televízií žije aj z príjmov od koncesionárov a zo štátnych dotácií. Aj tak vyrába obrovské dlhy, ktoré za ňu zatiaľ vždy zaplatil štát. Čo keď si však raz štát povie dosť a nebude platiť ani dlhy a rozmyslí si to aj so svojím štátnym príspevkom. Čo budete robiť?

„Pre mňa je kľúčové, aby som v budúcnosti nemusel pýtať od štátu peniaze na prežitie televízie. Štátna dotácia by mala byť účelovo viazaná len na špeciálne typy programov, ktoré si bude objednávať štát – priame prenosy z parlamentu, prejavy, udalosti s celoštátnym významom.“

Kde chcete nájsť peniaze?

„Hoci za posledné tri roky klesá počet vyrobených hodín vlastných programov a počet pracovníkov sa znížil o 200, náklady televízie významne neklesli a hospodársky výsledok je stále negatívny. Som presvedčený, že zdroje treba hľadať aj vo vnútornom fungovaní televízie.“

Najvyšší kontrolný úrad minulý týždeň poukázal na závažné porušenia zákonov pri uzatváraní externých zmlúv v STV. Poslanci sa dožadujú trestno-právnej zodpovednosti, okrem toho má STV veľa nevyriešených súdnych žalôb, ktoré nesú so sebou miliónové odškodné. Ste si toho vedomý?

„Viem, že idem do televízie, kde je obrovské množstvo neobjasnených zmlúv a budem zodpovedný za to, ako sa s nimi vysporiadame. Chcem s tým urobiť poriadok. Budem ich zverejňovať a budem pri tom úzko spolupracovať s Radou STV. V prípade, že sa objavia podozrenia z vážneho porušenia zákonov, určite podám podnet orgánom činným v trestnom konaní.“

Máte nejakú podmienku, s ktorou by ste prišli do TV?

„Pre mňa bude dôležitá spolupráca s Radou STV. Som presvedčený, že parlament ako celok má záujem na zmene legislatívy a vláda sa k tomu dokonca vo svojom programovom vyhlásení zaviazala. Ja verím, že to politici splnia. Je úplne prirodzené, že v prípade zvolenia budem zodpovedný za fungovanie a zmeny v Slovenskej televízii, ale tie v súčasnosti nie je a nebude možné urobiť bez spolupráce s Radou STV a podporou legislatívnych zmien v parlamente.“

Ak vás parlament nezvolí, vrátite sa do Joj?

„Rozhodol som sa z Joj odísť aj s tým rizikom, že nebudem zvolený. Táto príjemná kapitola môjho života je už definitívne za mnou.“

MIRKA HOROBOVÁ

kto je toRICHARD RYBNÍČEK (33) – rodák z Trenčína, vyštudoval žurnalistiku, niekoľko semestrov študoval politológiu a medzinárodné vzťahy v Bonne. V priebehu niekoľkých rokov vystriedal rôzne zamestnania – začal v Československej tlačovej kancelárii, po rozdelení federácie zostal spravodajcom ČTK na Slovensku, istý čas bol redaktorom denníka SME, hovorcom primátora Bratislavy Petra Kresáka. Pred tým, ako sa začal angažovať v televízii, bol tri roky výkonným riaditeľom Inštitútu pre verejné otázky, ktoré vydávalo politologické a sociologické publikácie, analýzy a štúdie a podporoval nakrúcanie dokumentárnych filmov, ktoré boli odvysielané v STV.

V rokoch 2000-2001 pôsobil v Českej Produkční 2000, a. s., ako manažér pre Slovensko, kde pripravoval jej investičný vstup do spoločnosti MAC TV, s.r.o., aj projekt televízie Joj. V roku 2002 sa stal generálnym riaditeľom Joj. Konzultantom bol Vladimír Železný.

Popritom sedem rokov bubnoval v skupine Bez ladu a skladu, ktorú v roku 1985 založil.