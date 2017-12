Napoleonská bitka opäť naživo v Bratislave

V Sade Janka Kráľa sa bude dnes bojovať, v kine môžeme vidieť legendárneho Muža s kinoaparátom a v Brezne pofičí bossa nova.

23. máj 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, ea

Muž s kinoaparátom

Legendárne filmové dielo premietnu s ešte legendárnejšou hudbou

KINOTIP Sobota / Nostalgia, Bratislava 19.00

Film ruského režiséra Dzigu Vertova môžeme nájsť v každej publikácii venujúcej sa dejinám tohto umenia. Na začiatku minulého storočia totiž skúmal jeho možnosti ako média. Tvorí ho iba niekoľko scén zo života ruskej spoločnosti – napríklad z prístavu Odesa alebo prebúdzajúcej sa Moskvy, ukazuje dokumentárne zábery z tovární a interakciu ľudí s prístrojmi. Vertov v nich využil niekoľko v tých časoch nevídaných filmárskych postupov.

Osobitou kapitolou je potom hudba k filmu, ktorú pre jeho filmy počas dvadsiateho storočia zložilo niekoľko skladateľov. Najznámejší soundtrack však nahrala súčasná britská džezová kapela The Cinematic Orchestra, ktorá v lete vystúpia na festivale Colours of Ostrava.

Preslávili sa smutnou pesničkou To build a home, ktorá tvorila podmaz niekoľkých reklám, no filmoví fanúšikovia hudobníkov poznajú aj ako mimoriadne všestranných umelcov. Dojemným spôsobom napríklad zhudobnili napríklad dokument o živote plameniakov a prerobili skladbu Theme de Yoyo od známej avantgardnej skupiny Art Ensemble of Chicago.

V roku 2001, keď bolo Porto európskym hlavným mestom kultúry, tak kapelu organizátori pozvali, aby nahrala živý hudobný sprievod práve k Mužovi s kinoapátom. Podarilo sa im to tak výnimočne, že s týmto filmom potom cestovali po Európe a neskôr k nemu vydali aj osobitý album.

Povedať, že filmu dodali svojimi džezovými improvizáciami a melancholickými melódiami nový rozmer, by bolo skromné tvrdenie. Oni totiž podrobne zachytili ducha daných čias aj autorský zámer režiséra a pôsobivo s ním splynuli. Práve s týmto soundtrackom Muža s kinoaparátom premietnu aj v sobotu.

Rozina Pátkai v Bombure

Koncert/Brezno 20.15



Foto - www.rozinapatkai.com

Možno je to na počudovanie, ale v krajine gulášov a čardášov sa dobre vodí aj bossa nove a latino jazzu. Veľmi presvedčivo sa tejto hudbe venuje mladá maďarská speváčka Rozina Pátkai. Jej koncerty sa vyznačujú vzrušujúcou a originálnou atmosférou, kde sama hudba rozpráva príbeh. Pôvodom Talianka usadená v Budapešti má takmer dokonalú portugalčinu, majstrovský zmysel pre rytmus a jej kadenciu prirovnávajú k vokálu Edith Piaf. „Sexappeal a prísľub dobrodružstva v hlase, iskrivé spojenie mladistvej energie a hlbokej hudobnej tradície,“ vyjadrujú sa o nej médiá. Klasicky školená speváčka dobyla za posledné tri roky Európu svojimi mladistvými verziami bossa novy, získala mnoho ocenení a chystá sa preraziť v USA. Ešte predtým sa však zastaví u nás. Dnes večer vystúpi v breznianskom klube Bombura. Na gitare ju sprevádza Mátyás Tóth, na perkusiách Kornél Mogyoró.

Obliehanie Bratislavy Napoleonom

Sad Janka Kráľa 17.00



Foto – Archív

Bratislavu oblieha francúzsky cisár Napoleon už od roku 2007. Samozrejme, nie naozaj, ale v podobe oživenej tradície imitácie slávnej historickej bitky. Dnes, pri príležitosti 206. výročia obliehania Bratislavy Napoleonom, ju opäť ju môžeme zažiť v Bratislave. Vítaná je široká verejnosť – naša aj spoza hraníc. Tohtoročné pokračovanie organizátori inovovali. Overený pôdorys historickej bitky, realizovaný medzinárodnými jednotkami francúzskej a rakúskej armády bude sprevádzať bulletin. Ten sa bude distribuovať do všetkých základných škôl a stredných škôl v Bratislavskom kraji. Podujatie sa tak stane súčasťou vzdelávacieho procesu. Podujata sa zúčastňujú vojaci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Talianska, Nemecka a Francúzska.

Okrem pochodu vojsk na Primaciálnom námestí je v programe samotná replika bitky, a to v Sade Janka Kráľa o 17. hodine. Súčasťou sú aj ukážky dobového života vo vojenskom tábore. Večerné delostrelecké ostreľovanie Bratislavy z Tyršovho nábrežia sa začína o 21,30 hodine.