ALT: Ako chce Google zmapovať umenie

Existuje miesto, kde sú na rovnakej čiare londýnska Tate, newyorská MoMA a kaštieľ v Strážkach

22. máj 2015 o 16:42 Zuzana Uličianska

Text: Zuzana Uličianska Foto: Google

Ranná prechádzka pomedzi monolity v Stonehenge, obed v sálach zámku vo Versailles, večer v niektorej zo svetových galérií, kde môžete celkom zblízka obdivovať ťahy van Goghovho či Munchovho štetca a na nočnú návštevu si zájdete trebárs do Yosemitského národného parku.

To všetko bez toho, aby ste si vyzuli papuče. Ako Alica v krajine zázrakov budete vstupovať do nových a nových priestorov. Stačí klikať na nové okienka na stránke www.google.com/culturalinstitute

Amit Sood, riaditeľ Kultúrneho inštitútu Google, stojí za výnimočným nápadom pomôcť kultúrnym inštitúciám lepšie sa prezentovať a záujemcom o kultúrne dedičstvo umožniť prechádzať sa virtuálne po najväčších výstavných sieňach, múzeách či pamiatkach sveta.

Nielen pre snobov

„V Londýne či v New Yorku som často chodil do galérií, bral som to takmer za samozrejmosť. Keď som o tom v Indii rozprával priateľom, čudovali sa, kedy som sa stal takým snobom. Uvedomil som si, že v každej krajine vnímajú prístup ku kultúre inak, niekde je to privilégium, inde doslovne ľudské právo. V Paríži môžete o Musée d´Orsay diskutovať aj s taxikárom, v Indii nie,“ hovorí Sood, keď skupine novinárov z východnej Európy vysvetľuje zámery inštitútu, ktorý je unikátny aj pre takú veľkú a globálnu IT firmu, akou je Google.

Sood je elegantný mladý muž pochádzajúci z Bombaja. Rozpráva ležérne, ale s oduševnením. Priznáva, že nie je odborníkom na umenie a že o ňom spočiatku veľa nevedel. Kým nezačal pracovať na tomto projekte, pôsobil v tímoch pripravujúcich Mapy Google či Android.

Spomína, že keď chcel známym cez internetové stránky sprostredkovať emóciu, ktorú mal z nejakej výstavy, nikdy nebol spokojný s informáciami, ktoré na webe našiel. „Zdalo sa mi, že by sa pre umenie na internete dalo urobiť aj viac,“ hovorí. Väčšina múzeí sa však starala predovšetkým o reálnych návštevníkov a reálne budovy, internet dlho vnímali len ako nástroj na zhromažďovanie faktov a dát.

Čo má Google s umením?

Paríž sa stal sídlom inštitútu akosi prirodzene, za svoje pracovisko si kultúrni „googleri“ vybrali niekdajší palác z 18. storočia v blízkosti stanice Saint Lazare.

Do budovy, kde dnes sídlia prevádzkovatelia virtuálnych tratí, trafíme jednoducho. Ešte aj bicyklové stojany či gauče vo foyeri sú vyrobené v známych firemných farbách. No čo má vlastne Google spoločné s umením?

„Poslaním Googlu je sprístupňovať a organizovať informácie. Presne to sme začali ponúkať aj múzeám, ktorých zbierky sú veľmi často zle organizované a málo prístupné. Videli sme, že kultúrny obsah na webe nie je dobre spracovaný, že tento problém je riešiteľný a vieme mu pomôcť,“ opisuje motiváciu Sood.

Nekomerčná kultúrna iniciatíva vznikla v rámci ich firmy na podnet zdola, keď mu jeho šéfovia dali priestor, aby sa zamýšľal aj nad nápadmi mimo hlavnej stratégie Googlu.