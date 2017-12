Rodina Mauricea Gibba žiada o prešetrenie nemocničnej starostlivosti

Miami 13. januára (TASR) - Rodina zosnulého speváka a basgitaristu skupiny Bee Gees Mauricea Gibba žiada o vyšetrenie lekárskej starostlivosti, ktorú ...

13. jan 2003 o 11:25 © TASR 2003

Miami 13. januára (TASR) - Rodina zosnulého speváka a basgitaristu skupiny Bee Gees Mauricea Gibba žiada o vyšetrenie lekárskej starostlivosti, ktorú mu poskytli po hospitalizácii. Frontmant britsko-austrálskej skupiny vo veku 53 rokov zomrel po operácii v brušnej dutine v nemocnici v Miami na Floride.

Brat speváka, 55-ročný Barry Gibb povedal pre britskú spoločnosť BBC, že rodina je odhodlaná bojovať za odhalenie pravdy o Mauriceovej smrti. "Už len fakt, že Mauricea museli operovať počas zástavy srdca, je veľmi podozrivý. Preskúmame každý faktor, každý prvok, každú sekundu posledných hodín Mauriceovho života," vyhlásil Barry.

Nemocnica Mount Sinai túto správu zatiaľ nekomentovala.

Gibb, ktorému súlad s dvojčaťom Robinom a starším bratom Barrym pomohol vytvoriť jednu z najlepšie predávaných skupín rock 'n' rollovej éry, vo štvrtok skolaboval vo svojom dome v Miami. Kvôli intenzívnym bolestiam brucha ho previezli do nemocnice Mount Sinai.

Pred operáciou zablokovaných čriev u neho "došlo k zástave srdca", uvádza nemocnica. Po operácii bol až do smrti v kritickom, ale stabilnom stave. Presný čas jeho smrti nie je známy, spevák skonal ešte v nedeľu ráno.

Maurice, ktorý vždy nosil klobúk a na chlopni saka mal pripnutý odznak organizácie Alcoholics Anonymous, bol najvýraznejšou osobnosťou Bee Gees. "Býval som skutočným postrachom. Teraz si život užívam plnými dúškami. V týždni sú dva dni, o ktoré sa už teraz neobávam: dnešok a včerajšok," povedal Maurice v rozhovore z roku 1997.

Najmladší z Gibbovcov, Andy, síce v skupine nespieval, no koncom 70. rokov sa dva jeho hity - I Just Want To Be Your Everything a Shadow Dancing - dostali na prvé miesta hitparád. Andy podľahol infekčnej chorobe srdca v roku 1988 vo veku 30 rokov. Jeho smrť bratov Gibbovcov ešte viac zblížila.

Narodili sa na ostrove Man a vyrastali v Manchestri. V roku 1958 Gibbovci s rodičmi emigrovali do Austrálie. Nazvali sa Bee Gees čo skratkou pre Brothers Gibb (bratia Gibbovci) a až do konca 60. rokov nemali veľký úspech. Po návrate do Británie sa stali ich prvými skutočnými hitmi piesne ako To Love Somebody a Words. Úspech striedal neúspech a bratia sa začiatkom 70. rokov nakrátko rozišli. No už v roku 1977 im nesmrteľnú popovú slávu priniesol soundtrack k filmu Horúčka sobotňajšej noci, z ktorého sa predalo vyše 40 miliónov kópií. Album obsahuje hity ako Stayin' Alive, Night Fever a How Deep Is Your Love.

Po ústupe disco zapadla aj sláva Bee Gees. Maurice sa stal ťažkým alkoholikom a zahrával sa aj s kokaínom. Začiatkom 90. rokov si však vstúpil do svedomia a zbavil sa závislostí.

Bee Gees v roku 1997 uviedli do Rock and Rollovej siene slávy. Britská kráľovná Alžbeta II. im v roku 2001 udelila čestný rád Britského impéria. Ich rodný ostrov Man si ich v roku 1999 uctil sériou poštových známok. Okrem písania hitov pre seba bratia tvorili a produkovali piesne aj pre Dianu Rossovú, Barbru Streisandovú, Celine Dionovú či Dionne Warwickovú.

Trojica bratov sa v 70. rokoch presťahovala do Miami, kde bývali na rovnakej ulici až dovtedy, kým si Maurice za 7,2 milióna dolárov nekúpil vilu na pobreží s 13 spálňami. Maurice bol majiteľom miestneho obchodu s pomôckami na paintball s názvom Commander Mo's.

Maurice, ktorý bol pred tým ženatý s britskou popovou speváčkou Lulu, po sebe zanechal druhú ženu Yvonne a dve vyše dvadsaťročné deti, Adama a Samanthu.