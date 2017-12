Malý princ má srdce z papiera

Mark Osborne po piatich rokoch dokončil dlhoočakávaný film. Výsledok nie je zlý.

24. máj 2015 o 14:51 Kristína Kúdelová

Je to kniha môjho života, snažil som sa ju ochrániť, opakoval režisér Mark Osborne, keď mal jeho Malý princ premiéru v Cannes. Sekvencie stop motion v nej prevyšujú počítačovú animáciu.

Hovorí sa, že fantázia nemá hranice, ale tá filmová ich asi niekde predsa len má. Režisér Mark Osborne jej pri adaptácii knižky Malý princ nemal toľko, aby naplnil predstavy všetkých detí a dospelých, ktorí ju kedysi čítali. Hoci to by bola, samozrejme, aj pre kohokoľvek iného nesplniteľná úloha.

video //www.youtube.com/embed/RIAbFrMIVbo

Pochopiť knihu trvalo roky

Čitatelia sa nemusia báť. Na premiéru v Cannes prišiel s plyšovou líškou. Keby sme povedali, že je to dôkaz, že svoj film má rád, znelo by to banálne. Na festivale sa však už niekoľkokrát objavili režiséri , ktorí sa tvárili, že nemajú nič spoločné s filmom, ktorý práve doviezli.