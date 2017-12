Zlatú palmu má film Jacquesa Audiarda o tamilskom tigrovi vo Francúzsku

Naši susedia Maďari na rozdiel od nás zase raz oslavujú. Na festivale v Cannes získali Veľkú cenu.

24. máj 2015 o 20:06 Kristína Kúdelová

CANNES. Jacques Audiard nakrútil film, ktorý sa bratom Coenovcom a ich kolegom v porote najviac páčil. Zlatú palmu má Dheepan, dráma o obetiach občianskej vojny na Srí Lanke, ktoré sú svoju traumu nesú aj po prekročení hraníc v lepšom svete.

Tento rok festival nemal veľkého favorita, preto víťazstvo Dheepana neprekvapilo. Je to výborne zvládnutý film. Do našich kín ho čoskoro prinesie spoločnosť Film Europe.

Zlatá palma - tím Jacquesa Audiarda.

Veľkú cenu poroty má maďarský film Saulov syn. László Nemes prekvapil najmä formou. Je to príbeh z koncentračného tábora, jeho hrdinom je väzeň, poverený organizovaním nástupu Židov do plynovej komory a potom odpratávaním ich tiel. Nemes ho celý čas drží v zábere, takže to, čo v tábore robí, vlastne nevidieť. Hrôzu len počuť.

Grand Prix - Saulov syn

Cenu poroty získal grécky film Homár od režiséra Yorgosa Lanthimosa. Svoj nápad, nakrútiť surrealistickú víziu o tom, čo sa bude diať s ľuďmi, ktorí si v živote nenašli partnerov, nedotiahol do konca. Ale porota zrejme ocenila jeho vtip.

Cena poroty - Homár.

Cenu za réžiu má Hsiao-hsien Hou za film Vrahyňa. Aj on ju získal celkom zaslúžene. V príbehu zo stredovekej Číny nádherne, pritom akoby nenásilne, rozohral hru ambícií a cti, bojové umenia v nej nesú nesmiernu dávku ušľachtilosti aj nekompromisnosti.

Cena za réžiu - Hsiao-hsien Hou za film Vrahyňa,

Mnohí cez festival tipovali za najlepšieho herca Vincenta Cassela. To, čo predviedol v intímnej dráme Môj kráľ, bolo veľké predstavenie. Ale porota si dobre všimla, že na úplnom opačnom konci hereckého prejavu exceloval Vincent Lindon v tichej dráme o nezamestnanom mužovi. Pri preberaní ceny publikum Lindonovi dlho vrelo tlieskalo a on dojatý povedal, že dostal prvú cenu v živote.

Najlepší herec - Vincent Lindon za film Zákon trhu.

Cenu pre najlepšiu herečku majú dve ženy. Emmanuelle Bercot, ktorá hrala po boku Vincenta Cassela vo filme Môj kráľ, a Rooney Mara za film Carol. Väčšina novinárov v Cannes ich aj tipovala.

Najlepšia herečka - Emmanuelle Bercot za film Môj kráľ.

Najlepší scenár - Michel Franco za film Chronic.