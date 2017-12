Silvia Šuvadová opäť odchádza do USA

Bratislava 13. januára (TASR) - Po dvoch týždňoch strávených s rodinou v Dolnom Kubíne vracia sa slovenská herečka Silvia Šuvadová opäť do USA.

"V Spojených štátoch som sa zdržiavala posledných 10 mesiacov a netuším, kedy sa opäť vrátim na Slovensko," prezradila pôvabná herečka, ktorá tvrdí, že po príchode do USA z nej urobili skôr modelku. Pracovala pre Karla Lagerfelda, spolupracovala dokonca i so svetoznámou topmodelkou Gisele Bündchen. "Tento rok ma čakajú nejaké filmové projekty. Je to podobné, ako keď som z Kubína prišla do Bratislavy a trvalo roky, kým som získala nejaké kontakty a pracovné príležitosti. Ibaže v Amerike je to vo väčšom meradle, je tam väčšia konkurencia, ale samozrejme aj väčšie šance na úspech," konštatuje Silvia s tým, že ju čaká množstvo castingov a dúfa, že tento rok bude úspešnejší z hľadiska filmových príležitostí.

Herečka, ktorá býva v Santa Monice u amerických Slovákov, veľa času v USA nazvyš nemá. "Keď práve nechodím na castingy, tak si idem dať napríklad rozmnožiť fotografie a stretávam sa s množstvom ľudí, ktorí o mne zase povedia ďalším," prezrádza s tým, že začala chodiť i do posilňovne, keďže v USA vraj treba mať svaly. "Výsledkom bolo, že som sa potom nedostala do nohavíc," smeje sa. Kvôli kariére si za nemalú čiastku dala i vybieliť zuby. V Amerike si našla mnoho priateľov, s ktorými sa stretáva na rôznych party. "Tie priateľstvá však nie sú potvrdené mnohoročnými skúsenosťami," hovorí trochu sklamane. V Los Angeles jej najviac chýbajú zamilované miesta v Bratislave a na Orave, ale najmä medziľudské teplo. "Žije tam množstvo slobodných, nezávislých ľudí, ktorí stavajú kariéru na prvé miesto. Slováci sú dobrí, skromní a prajní ľudia a kariéra má v mojom živote rovnakú pozíciu ako rodina," hovorí.

