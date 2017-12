Julianne Moorová chce byť radšej herečkou ako filmovou hviezdou

Los Angeles 13. januára (TASR) - Horúca kandidátka na Oscara Julianne Moorová tvrdí, že sa rozhodla byť herečkou a nie filmovou hviezdou.

13. jan 2003 o 15:14 © TASR 2003

Štyridsaťdvaročná ašpirantka na cenu akadémie za hlavnú ženskú úlohu vo filme Far From Heaven a najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe v snímke The Hours pre magazín Parade povedala: "Musíte sa rozhodnúť, či chcete byť herečkou alebo hviezdou."

"Ja hrám pre seba. Mám z toho neuveriteľné potešenie," priznala sa Moorová, ktorá si svoje úlohy vyberá bez obáv z toho, či jej filmy budú komerčne úspešné.

Britská herečka si však užíva aj chvíle, keď nestojí pred kamerou - trávi ich s päťročným synom Calebom a deväťmesačnou dcérkou Liv, ktoré má s režisérom Bartom Freundlichom. Toho stretla pri nakrúcaní série The Myth of Fingerprints v roku 1997.

"Keď som stretla Barta a porodila naše prvé dieťa, prišla som si na svoje. Urobilo ma to neuveriteľne šťastnou. Cal sa narodil deň po mojich 37. narodeninách. Ako matka teraz lepšie chápem, aké je byť dcérou," konštatovala Moorová.