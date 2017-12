Výstava v bratislavskej synagóge približuje neznámy petržalský holokaust

Dnes bratislavské tipy: otvára sa výstava o zabudnutom príbehu Petržalky, v Modrom salóne SND sa predstavuje Zuzana Cigánová, Rádio_FM usporadúva koncert piatich kapiel.

Dnes bratislavské tipy: otvára sa výstava o zabudnutom príbehu Petržalky, v Modrom salóne SND sa predstavuje Zuzana Cigánová, Rádio_FM usporadúva koncert piatich kapiel.

Engerau - zabudnutý príbeh Petržalky

V bratislavskej synagóge otvorili výstavu, ktorá približuje neznámy petržalský holokaust

Výstava/Židovské komunitné múzeum

Katóka ako trojročná, Terike ako ročná – napísal rukou na fotografie svojich dcérok Zoltán Szegedin. Boli tou najcennejšou spomienkou na predvojnový život a najdôležitejšou vecou, ktorú si mohol ponechať, keď ho deportovali.

Spolu s ním takto prežívalo posledné mesiace druhej svetovej vojny takmer dvetisíc ďalších mužov, ktorí na základe rasových zákonov nacistického Nemecka napĺňali definíciu Židov, a tak ich z maďarského územia v decembri roku 1944 odviedli do tábora.

Zriadili ho v Engerau, teda v dnešnej Petržalke. Pôvodne mal byť pracovný – bolo treba stavať obranný val proti príchodu Červenej armády. Neľudské podmienky, podvýživa, decimovanie, teror a vraždenie však spravili z neho koncentračný tábor, nehovoriac o tom, že stavba valu sa ukázala napokon zbytočná.

Len týždeň pred oslobodením tu dozorcovia masovo vyvraždili väčšinu tábora, zvyšok poslali na pochod smrti. Stovky obetí skončili v petržalskom masovom hrobe. Engerau sa popri iných koncentračných táboroch nespomína. Na mapu dejín sa vracia až teraz.



Hrobár Prepelica zachránil dokument. Foto - Dokumentačné stredisko holokaustu

Keď prechádzate rušnými petržalskými križovatkami, asi sa vám nevynárajú miesta, ktoré by ste si spájali s jeho čiernou históriou. Námestie hraničiarov, Panónska cesta, Májová ulica, Kopčianska ulica a viaceré ďalšie, to všetko bol kedysi nacistický tábor, v ktorom sa odohrával príbeh maďarsko-židovských väzňov a ich rakúskych trýzniteľov.

Zachytáva ho výstava Engerau – zabudnutý príbeh Petržalky, ktorú práve sprístupňuje Židovské komunitné múzeum v synagóge na Heydukovej ulici v Bratislave.

„Ľudia si často predstavujú, že udalosti vojny sa diali ďaleko odtiaľto a neuvedomujú si, že tu za mostom sa odohrala jedna z najtemnejších kapitol na území našej krajiny. Práve preto im chceme túto časť histórie ukázať,“ hovorí Maroš Borský zo Židovského komunitného múzea.

Spolu s kolektívom autorov – Radoslavom Ragačom zo Slovenského národného archívu, etnologičkou Monikou Vrzgulovou a Claudiou Kiretsidis-Heiderovou z Ústredného rakúskeho výskumného centra povojnovej justície – majú za sebou detailnú prácu na obnovení zbierky autentických dokumentov a väzenských dokladov, ktoré zostali po obetiach v Engerau.

Špecifickým prínosom výstavy je identifikácia konkrétnych miest v Petržalke, kde sa koncentračný tábor rozprestieral. Po ich stopách sa vybrala fotografka Illah van Oijen, jej snímky sú tiež súčasťou expozície. „Všetky ulice boli svojho času premenované, niesli názvy po Hitlerovi, Mussolinim a iných nacistoch a vodcoch,“ hovorí Borský. „Bola to mravčia práca, ale dnešnými dostupnými prostriedkami sa nám miesta postupne podarilo identifikovať.“

Pes bude rád

Scénické čítanie / Modrý salón SND 19.30

Herečku Zuzanu Cigánovú sme už dávno spoznali aj ako zaujímavú prozaičku, napokon, dvakrát sa dostala medzi finalistov prestížnej literárnej súťaže Anasoft litera. Jej domovské Slovenské národné divadlo sa v rámci alternatívnych podujatí v Modrom salóne rozhodlo vziať si ako predlohu k scénickému čítaniu práve jej knihu Pes bude rád.



Foto – Alena Klenková

Autorka v nej prináša netradičný pohľad na vzťahy, zaostruje na tragikomický vzťahový trojuholník, v ktorom si každý zúčastnený myslí, že pravda je na jeho strane. Pes však bude napokon rád, že je to tak, ako je. Réžie sa ujal Ľubomír Paulovič, ktorý spolu s Janou Oľhovou a Dominikou Kavaschovou v scénickom čítaní aj účinkuje.

Party_FM

KONCERT / Gorila Urban Space, Bratislava 19.00

Stihnúť za jeden večer koncert piatich kapiel môže byť celkom problém. Nie však, ak všetky vystupujú na jednom mieste. Rádio_FM, ktoré vo svojom playliste dáva priestor inakosti v podobe alternatívnych hudobných žánrov, nachystalo pestrý kokteil slovenských interpretov.



Martina Javor & Band

Pesničkárka Martina Javor spolu s kapelou zahrá svoj osobitý štýl na rozmedzí melancholického nu-folku, elektroniky aj popu. V akustickej verzii zaznie aj jej skladba Lucyfair, inšpirovaná nočným londýnskym životom. Kapela Bloom, ktorá mieša rôzne hudobné vplyvy do úplne nového, neobyčajného celku, predstaví čerstvú skladbu Nebesá. Na koncerte zaznejú staršie skladby, ale aj niekoľko noviniek rockovej kapely Millhouse. Príde aj Gabriel Kain, ktorý spolu so skupinou The Ables svojou jedinečnou hudobnou kolážou nazvanou 'Baroque'n'roll' už niekoľko rokov čerí hladinu mútneho londýnskeho undergroundu. Z aktuálneho česko-slovenského turné si odskočí aj trojčlenná rock and rollová formácia Walter Schnitzelsson.