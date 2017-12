Johnny Depp nechce pred súd. Poslúcha

Americký herec sa posnažil napraviť svoju chybu, keď si na nakrúcanie v Austrálii priviedol psíkov.

26. máj 2015 o 16:48 kk

SYDNEY, BRATISLAVA. Johnny Depp si myslel, že nebude problém, ak si na nakrúcanie Pirátov z Karibiku 5 privedie aj svoje psy Pistola a Booa. Mýlil sa, bez ohlásenia je taký krok trestný, pre besnotu je nevyhnutný aj desaťdňový pobyt v karanténe.

Keď sa to Johnny dozvedel, rýchlo poslal psíkov letecky domov, prvou triedou, píše The Independent. Riziko, že ho pošlú na súd, však trvá. V prípade procesu by mu hrozila pokuta až 340-tisíc austrálskych dolárov (asi 240­tisíc eur) alebo až desaťročné odňatie slobody.