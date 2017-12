Nie je náhoda, že Mad Max zarába milióny

Koľko je takých majstrovských filmov, aké vie nakrúcať George Miller?

27. máj 2015 o 16:45 Miloš Ščepka

Tentoraz potrebujete veľké plátno. Dlhé čakanie na film Georgea Millera sa oplatilo, Mad Max: Zbesilá cesta je moderná filmová smršť.





Mad Max: Zbesilá cesta je film mládeži do 15 rokov neprístupný, a tak sa popri obligátnych mladých dospelých do kín trúsia aj štyridsiatnici a päťdesiatnici. Spolu ich bolo toľko, že už prvý týždeň po nasadení do kín sa film Georgea Millera zľahka dostal na prvé miesto v návštevnosti.

Zámer spoločnosti Village Roadshow Pictures vyšiel: láka tých, čo Maxovmu čaru podľahli už pred 36 rokmi!

Veď bolo čomu. Hoci ešte doznievali revolučné roky šesťdesiate a stále žil autorský film, kvalitnej drsnej dystopie v podobe postapokalyptických akčných trilerov nebolo veľa. Dnes Georgea Millera poznáme ako duchovného otca huňatých tučniačikov z Happy Feet a odvážneho prasiatka Babe. Rozhľadenejší si spomenú na komediálnu adaptáciu Johna Updika Čarodejnice z Eastwicku.

No pamätníci poznajú i jeho sériu s Mad Maxom.

Pravá ruka bez ruky

Mad Max (1979), Mad Max 2 (1981) a Mad Max Beyond Thunderdome (1985) možno v čase vzniku nezaznamenali v kinách senzačné tržby, udali však tón vo svetovej filmovej zábave, získali si oddaných fanúšikov a ako kult svojho druhu dodnes žijú na videu.

Štvrtá časť sa začala rodiť v roku 2003, ale kým v júli 2012 padla v Namíbii prvá klapka, projekt prekonal mnoho problémov, prekážok, zmien obsahu, lokácií i obsadenia. Rozpočet sa vyšplhal na 150 miliónov amerických dolárov, pričom prvá časť v roku 1979 stála len 400­tisíc austrálskych dolárov.

Každý z tých 150 miliónov vo výsledku vidieť. Aj dlhú tradíciu, desaťročia príprav a najmä Millerovo majstrovstvo. Film v súlade s názvom zachytáva jednu cestu. Tam a zasa naspäť. Jazda sa len vzácne spomalí, pribrzdí či postojí, aby sa opäť vrhla vpred.

Bývalý policajt Max Rockatansky (hrá ho Tom Hardy) v chaose po rozpade civilizácie prišiel o rodinu. Prenasledujú ho výčitky a traumy, ktoré útočia v kritických a nevhodných okamihoch. No keď má šancu na útek zo zajatia, využije ju. Hoci sa musí spriahnuť s Furiosou (Charlize Theron), pravou rukou diktátora Immortana Joea, ktorej paradoxne ruka chýba.

Kruto a s nadhľadom

Furiosa, sama dlhoročná zajatkyňa, pomáha ujsť krásaviciam z Immortanovho háremu. Začína sa zbesilá jazda monštruóznym automobilom po zdevastovanom svete, kde sa púšť strieda so zamorenými slatinami a vládne Zabi alebo zomri!

Autor nemá zmilovanie ani s tou najbezbrannejšou postavou. Každý môže kedykoľvek umrieť. Nečakane. Prekvapivo. Kruto. Zároveň funguje svieža sebairónia a nadhľad. Príbeh je čistý a prostý, detailne prekresľuje len zopár charakterov. Nie je plytký ani prvoplánový.

Millerov postapokalyptický svet je úchvatný vo svojej komplexnosti. Rozpracovaný a premyslený do najmenších podrobností, v celku i v detaile. Lokácie, kostýmy, rekvizity, masky, postavy a dopravné prostriedky, ktoré sú zároveň zbraňami.

I keď vzhľad dotvorila digitálna technika, automobily i kaskadérske kúsky hraničiace s akrobaciou sú pravé. Každý záber je vymaznaný. To isté platí o ich montáži a neodmysliteľnej hudbe.

Toto v telke nie je

Nový Mad Max je moderná šokujúca filmová smršť. Atrakcia nabitá zvláštnymi podrobnosťami, pútavými postavami a príbehmi, ktoré chceme spoznať. Témami, o ktorých chceme premýšľať. Ponúka zážitok, aký nedokáže televízna obrazovka ani väčšina domácich kín, len veľké plátno s plným zvukom. A láka zažiť ho stále znova.