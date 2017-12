Tipy na štvrtok: Rudo z komiksu sa nechá naživo roztrhať pažravými supmi

Dnes vás čakajú Daniel Majling a komiks v éteri rádia FM, animovaný Chomsky v kine Lumiére alebo feministicky ladený Modrý salón v SND.

Rudo – Od veci_FM

Vydarená komiksová postava sa dnes nechá naživo roztrhať pažravými supmi.

Beseda/Komorné štúdio Slovenského rozhlasu 20.00

Rozpísať komiks do slov bez obrázkov je jasné barbarstvo, ale keďže ide o nášho Ruda, risknime to. Kamaráti ho presviedčajú: „Muž v tvojom veku by nemal tráviť voľný čas tým, že si pred zrkadlom skúša sóla na imaginárnu gitaru. Mal by si si nájsť ženu.“

Odkiaľ berú istotu, že s nikým nechodí? Vraj ho s nikým nevideli. „Možno chodím s vdovou po inšpektorovi Columbovi,“ bráni sa Rudo. Lenže čím častejšie opakuje, že je v pohode, tým viac sa cíti ako Boh v Čechách. Nikto mu neverí.

Rudo je komiksová postavička a alter ego Daniela Majlinga, momentálne pôsobiaceho na pozícii interného dramaturga v Slovenskom národnom divadle. Na sociálnych sieťach žila už dlhšie, knižne však vyšla až tento rok v českom vydavateľstve Labyrint. Touto cestou sa slovenský komiks mohol následne dostať do pozornosti. Napokon, je to s ním skutočne tak, ako píšu odborníci – ide o zábavnú knihu s nekorektným, absurdným, sarkastickým čiernym humorom, korunovaným duchaplnou woodyallenovskou iróniou.

Hlavnou postavou je tridsaťročný Rudo, stoik a sociopat, ktorý sa nezdráha žiť a konať v osídlach najtemnejšieho, najsuchšieho a najprízemnejšieho humoru na najvyššej úrovni. Vo svojich príbehoch hľadá aj nachádza depresívne odpovede na večné otázky zmyslu života a smrti, existencie Boha, významu umenia, sily psychoanalýzy a podobne.

Duch nového slovenského komiksu dnes večer zavíta do rozhlasovej relácie Od veci_FM – s Danielom Majlingom budú debatovať Juraj Šoko Tabaček, Stano Staško, Ludwig Bagin a Tomáš Hudák. Mimochodom, keď mu pred časom posielali písomné pozvanie, prišla im obrázková odpoveď rovno od Ruda, ako vždy správne pesimisticky naladeného: „Tak toto je ono? Toto je koniec? Pažravé supy smrti už krúžia nad mojou hlavou, aby do mňa zaťali pazúry.“

Jeho autor napriek tomu so stretnutím súhlasil. Následne ho z rádia poprosili o vlastnú fotografiu. Prišla jedna (na snímke) s vysvetlením: „Našiel som len fotografie zo spoločných rodinných osláv. Ostatných z rodiny som začiernil, aby z toho nevznikli právne problémy."

Vrhnime sa teda na Ruda ako hladné psy, ako pažravé supy. Dá sa to dokonca aj osobne, v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, odkiaľ sa bude program naživo vysielať. A keby sme ho tam nestihli roztrhať úplne na cucky, ďalšia možnosť je aj v sobotu na blížiacom sa bratislavskom knižnom festivale Brak. I keď Rudo si o tom opäť myslí svoje: No výborne... Prvá kniha, a hneď brak!

Je vysoký muž šťastný?

KINOTIP / Kino Lumière, Bratislava 18.15

Francúzsky režisér Michel Gondry využil svoju hravú fantáziu a použil animované prvky v sérii rozhovorov s významným mysliteľom, lingvistom a politickým aktivistom Noamom Chomským. Animácia kreslená iba fixkami mu vraj zabrala dva roky. Na prvý pohľad vyzerajú obrázky na čiernom podklade doplnené textom veľmi jednoducho, priam detsky.

Gondry využil jednoduchosť kresieb, aby nimi vyvážil Chomského zložité myšlienky o lingvistike, filozofii a takisto jeho otázky, nad ktorými sa dnes čuduje len málokto. „Prečo by malo byť normálne, že keď pustím loptu, bude padať nadol, a nie nahor? Svet je prekvapujúcim miestom. Kto sa nečuduje, ten len kopíruje a správa sa tak, ako ho to naučili,“ hovorí vo filme Chomsky. Aj vizuálna skúsenosť je podľa neho len stimulácia sietnice, to náš mozog ponúka bohatstvo interpretácie. Gondry nahral celý dokument zámerne v angličtine, a práve jeho (ne)schopnosť vyjadrovať sa v tomto jazyku, osviežuje film vtipnými momentmi.

Modrý salón: ...s feministickým aspektom

DISKUSIA / Slovenské národné divadlo, Bratislava 19.30

Johanka Georgiadesová, Milka Žartovnická, Nemopbila, Neznáma veličina či Reseda. Aj pod takýmito pseudonymami tvorila známa spisovateľka Terézia Vansová. K jej realistickým románom sa ešte aj dnes vracajú mnohé generácie. Najznámejšie dielo, Sirotu Podhradských, ktoré zachytáva dojímavý príbeh nešťastnej Violy, odmalička vychovávanej otcom, netreba predstavovať.

V Modrom salóne SND dnes herci Zuzana Kocúriková a Ján Gallovič čítaním oživia jej menej známe diela – nekonvenčné cestopisy, historickú prózu či biografiu. Autorka počas svojho života dokonca zostavila vyše deväťsto receptov a rád pre poriadnu kuchyňu. Tie sa stali inšpiráciou pre dnešnú hostku, režisérku a dramaturgičku Ivetu Škripkovú. Vytvorila knihohru T. V. Recepty. O živote Terézie a Jána Vansovcov z Fortničky, ktorá približuje príbeh tejto výnimočnej slovenskej ženy.

