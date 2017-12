Koloman Sokol ukončil umeleckú púť storočím

Roku 1954 vytvoril posledný grafický list, ale je považovaný za zakladateľa slovenskej modernej grafiky. Počas pedagogického pobytu v Mexico City nenakreslil ani jeden obraz, ale doteraz tam o ňom hovoria ako o jednej z najdôležitejších osobností, ktorá .

14. jan 2003 o 13:45 ĽUDO PETRÁNSKY

Koloman Sokol - v roku 1948 odišiel zo Slovenska, ale vždy naň spomínal. FOTO - TIBOR HUSZÁR

Aj v nedávnom dokumente režiséra Igora Dobiša zaznieva jeho replika, ktorú s obľubou opakoval tridsať rokov: „Dnes sa mi zdalo, že som načisto mŕtvy, až som sa postupne predieral k novému životu.“ Dvanásteho decembra sa Koloman Sokol dožil sto rokov. Presne mesiac po storočnici sa už k novému životu neprederie. Koloman Sokol zomrel v nedeľu v nemocnici v arizonskom meste Tucson.

Košeľa pre Sokola

„Volal som v nedeľu večer o šiestej do Tucsonu Sokolovmu synovi Georgeovi,“ povedal pre SME riaditeľ Galérie mesta Bratislava Ivan Jančár, ktorý k Sokolovi chodil pravidelne už desať rokov. „Nebol doma, ale jeho dcéra mi povedala, že je v nemocnici pri otcovi.“

Koloman Sokol bol hospitalizovaný v auguste minulého roku na následky valley fever - takzvanej dolinnej horúčky. Je to špecifická choroba typická pre Tucson, ktorý sa nachádza v arizonskej doline. Prejavuje sa zápalom pľúc a priedušiek a aj štyridsaťroční ľudia majú problém ju prekonať. Koloman Sokol bol takmer pol roka nepretržite na infúziách. Ivan Jančár sa 12. decembra minulého roku zúčastnil na majstrových oslavách, ktoré sa konali v nemocnici v úzkom rodinnom kruhu.

„Koloman Sokol bol v ten deň v zlom zdravotnom stave. Sedel so sklonenou hlavou, nerozprával a ani príliš nereagoval. Na druhý deň mi volal jeho syn George a išli sme opäť za ním do nemocnice. Bol pri vedomí a rozprával sa so mnou, hovoril mi, ako je rád, že som prišiel. Boli to posledné slová, ktoré som od neho počul.“

Územie Kaburaba



Opustený ateliér Kolomana Sokola v Tucsone. FOTO - V. K. V. F.

Koloman Sokol sa rád uťahoval do ústrania. A aby si svoju samotu spríjemnil, vymyslel si zvláštnu krajinu. Nazval si ju Kaburaba a charakterizoval ju takto: „Kaburaba je územie vždy tam, kde som ja. A tak som vždy doma. Tu niet hodností ani druhorakostí: všetko má rovnakú dôležitosť. Či žobrák, či filozof, kráľ, bábkar či šuster, všetci sú v princípe rovní.“

Svetonázor ako výtvarná poetika. Byť vždy doma tam, kde má podmienky na prácu, a aké také pochopenie pre nezastupiteľné poslanie. V jeho dielach netreba hľadať konkrétne príbehy a jasné významy. Sú to metafory, ktoré naznačujú podoby našich životných osudov. Prelína sa v nich celoživotná skúsenosť autora s jeho snami, predstavami, osobné poznanie s túžbami a vierou. Jeho rozsiahla tvorba, viac než tisíc obrazov, odráža umelcov svet plný symboliky a odhaľovania duše.

Pocty



Dokumentárny film - 1. 9. 2002 bol v Slovenskej televízii odvysielaný dokument Z labyrintu sveta do raja duše režiséra Igora Dobiša.

Centrum Kolomana Sokola - pri príležitosti storočnice bolo v jeho rodnom Liptovskom Mikuláši sprístupnené Centrum Kolomana Sokola v Pongráczovskej kúrii.

Galéria Kolomana Sokola - na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v USA vo Washingtone vznikla galéria Kolomana Sokola .

Známka

Viacfarebnú poštovú známku Koloman Sokol: V ateliéri vydala Slovenská pošta. Autorom je Rudolf Cigánik.

Ocenenie

Pri príležitosti 10. výročia vzniku SR mu udelil prezident štátne vyznamenanie Rad bieleho kríža I. triedy.

Povedali o Sokolovi

Miroslav Cipár: „Patrí sa, aby mal národ legendu. Sokol nám ju poskytol. Zomrel, ale dlhovekosťou upozornil na svoje výnimočné umenie. Legenda je kompletná. Je pozoruhodné, že na Sokolovo dielo u nás nikto nenadviazal. Škoda, že nová a novšia tvorba prekryla veľkolepú úvodnú časť, najmä nenapodobniteľné drevoryty, technicky bravúrne a myšlienkovo hlboké.“

Jiří Anderle: „Koloman Sokol bola zakladateľská osobnosť slovenskej grafiky, ale jeho výtvarný prínos presiahol hranice Slovenska. Jeho expresívne ladená tvorba so sociálnymi motívmi je dodnes inšpiratívna.“

Juraj Jakubisko: „Všetko, čo som nenakrútil vo svojich filmoch o ľudskom osude, urobil za mňa vo svojich obrázkoch Koloman Sokol.“

