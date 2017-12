14. jan 2003 o 16:00

GLOSA / HUDBA

Peter Lipa: Beatles In Blue(s) * East West Promotion

Peter Lipa v poslednom čase smeroval od jazzu k pesničkám, ktoré sú jazzom trochu dochutené (albumy Čierny Peter a Páni v najlepších rokoch). Pocit satisfakcie ako pri tvorbe z prvej polovice deväťdesiatych rokov - od funkovej platne Je to stále tak po album Naspäť na stromy - sa vracia pri aktuálnom albume Beatles In Blue(s). Ide o coververzie skladieb Beatles, trochu zavádzajúce je blues v názve, pretože aranžmány nie sú len bluesové.

Lipa ako spevák sa zvlášť nemení. No je dobre, že sa vie vysloviť aj aktuálne. Výsledok je pestrý, len by nezaškodil trochu disciplinovanejší spev, pretože na tomto albume by malo ísť nielen o Lipu, ale aj o Beatles. Lipove postupy na seba strhávajú príliš veľkú pozornosť, Beatles sa vytrácajú a počujeme len dominantne exhibujúceho speváka. V každom prípade, ak patríte medzi lipofilov, zbystrite pozornosť.

Michael Kocáb: Za kyslík * Sony Music

Album Za kyslík sa začína sľubne. Elektronický zvuk, ponurá téma, silný refrén ako z Pražského výběru. Z nasledujúcich skladieb však neoslovuje ani jedna. Z hudobnej nudy vás občas vytrhne pompéznosť zbytočne preexponovaného prejavu a moralizovanie. V skladbe Za kyslík sa spieva: o stratenom živote a striekačkách všade okolo. Potom ešte hrdina stretne bývalú frajerku, dnes taktiež narkomanku v poslednom štádiu, a nasleduje výkrik „Mamá…“ Slzy tvý mámy šedivý je oproti tomu francúzsky nový román. Iné texty hovoria o teroristoch, túžbe vrátiť sa do mladosti a podobne.

Kde je Pražský výběr? Kocáb, veľká osobnosť českej kultúry, politiky a spoločenského života, mal so skladateľským a speváckym talentom, technickým vybavením a peniazmi jedinečnú šancu vytvoriť akýsi elektronický šansón pre 21. storočie. Nahral však len ďalšiu provokatívne zbytočnú platňu.

Gabriel Jonáš: Quartet Live * Slovenský rozhlas

Čísi výrok raz hovoril o Gabrielovi Jonášovi, že máme na Slovensku hudobníka svetovej úrovne, akurát svet o tom nevie. Jonáš by mohol byť tam, kde je dnes Chick Corea alebo Keith Jarrett, ale doma je tu.

V poslednom čase to vyzeralo tak, akoby sa z neho trochu vytratila sila, ktorá ho kedysi tlačila ku kreatívnym a veľkým veciam: svojmu albumu Impresie, čo je asi slovenská jazzová nahrávka č. 1, k spolupráci s Jiřím Stivínom, ktorá priviedla na svet bezprecedentný album Zvěrokruh. Jonáš akoby sa začal pohybovať v slovenských jazzových schémach kaviarenského hrania s kapelami typu „kto má čas“. Po novom albume z produkcie Slovenského rozhlasu Gabo Jonáš Quartet Live môžeme byť pokojní. Je to mimoriadne kvalitný jazz. Spoluhráčov má Jonáš excelentných: bubeníka Martina Valihoru, basistu Juraja Grigláka, saxofonistu Rada Tarišku. Tieto Jonášove skladby sú zahrané s plným nasadením, hravou kreativitou, brilantnosťou a neuveriteľnou chuťou. MARIANJASLOVSKÝ