A Slovensko: až tri premiéry!

Dráma Dážď padá na naše duše Vlada Balca mala premiéru v novootvorenom multiplexe v bratislavskom Auparku, o kriminálnikovi a dievčatku, podľa upraveného nezrealizovaného scenára spred niekoľkých desiatok rokov. Táto prvá premiéra minulého roka sa nedočka

14. jan 2003 o 15:00

la veľkého ohlasu a pomerne rýchlo zapadla.

Po nej prišli Kruté radosti Juraja Nvotu, odohrávajúce sa v bližšie neurčenom slovenskom malomeste niekedy medzi vojnami.

Treťou premiérou roka bol dlho pripravovaný Útek do Budína Miloslava Luthera, voľná adaptácia románu Vladislava Vančuru. Pri realizácii sa tvorcovia potýkali s toľkými nečakanými prekážkami, že je údajne malý zázrak, ak napriek tomu existuje. Veľký česko-slovensko-stredoeurópsky príbeh vznikol v dvoch verziách – ako päťdielny projekt pre televíziu a dvojhodinový film do kín. Ale práve na únavnú rozťahanosť, nerozhodnutosť medzi seriálom a filmom, sa českí a slovenskí recenzenti pri ambicióznom Úteku do Budína najviac sťažovali.

Jednohlasnej chvále novinárov sa minulý rok tešil len filmový debutant, herec a divadelník Juraj Nvota. Jeho Kruté radosti nakoniec Slovensko prihlásilo do súťaže o Oscara.