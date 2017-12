Dvojičiek sa rodí čoraz viac. Pozrite si, ktoré sa presadili

Doba je rýchla, rodíme sa dvojmo. Naše úspešné športové dvojičky sestry Velďákové, bratia Hochschornerovci a kreatívne sestry Piussi dokazujú, že narodiť sa naraz so súrodencom môže byť motivujúce. Podiel dvojičiek v populácii v posledných rokoch stúpa.

Scarlett Johansson, Kiefer Sutherland, Ashton Kutcher majú spoločnú nielen hereckú profesiu, ale aj skúsenosť, ktorú zažije približne každý stý človek na svete. Tak často sa dnes rodia dvojičky.

Kým niektorí sa ako dvojčatá spoločne aj preslávia, o iných verejne známych osobnostiach ani nevieme, že majú svojho na deň rovnako starého súrodenca. Američanky Ashley a Mary Kate Olsenové sú dnes asi mediálne najslávnejšie dvojčatá, ktoré vyrastali pred zrakmi divákov od svojich deviatich mesiacov v televíznom seriáli Plný dom.

To, že prišli na svet v dvojitom balení, dokázali v šoubiznise úspešne speňažiť. Mary Kate si však v poslednom čase opakovane dala mierne upraviť črty tváre plastickým chirurgom, a tak sa sestry na seba ponášajú čoraz menej. Verejnosť špekuluje, či to nemôže byť aj výrazom podprahovej túžby hľadať na prahu tridsiatky vlastnú identitu nezávislú od svojej súrodeneckej polovičky.

Je ich čoraz viac

O fenoméne dvojčiat sa píše pravidelne, objavujú sa zaujímavosti z bádaní v oblasti genetiky, biológie aj psychológie. Všetko nasvedčuje tomu, že s dvojčatami sa budeme stretávať čoraz častejšie. Je načase sa nad tým zamyslieť.

Kým jednovaječné dvojčatá sú zriedkavejšie a majú spoločnú celú genetickú výbavu, dvojvaječné prichádzajú na svet štvornásobne častejšie a gény sa im prekrývajú iba spolovice. Preto sa nemusia až tak podobať a môžu mať aj rozdielne pohlavie.



Sestry Ashley a Mary Kate Olsenové v čase, keď sa ešte od seba nedali odlíšiť.

Podľa údajov Štatistického úradu za posledné desaťročie prišlo len na Slovensku na svet o tretinu viac dvojičiek ako v predchádzajúcich obdobiach a tendencia stále stúpa. Štúdie ukazujú, že na príčine nie sú iba hormonálne postupy pri liečení neplodnosti a dostupnejšia cesta k umelému počatiu, ale okrem genetiky môže byť dôvodom aj vek matky, jej hmotnosť a pravidelná návšteva fitnes.

Zaujímavý je paradox, že čím je žena staršia, o to ťažšie otehotnie, ale o to väčšia je aj pravdepodobnosť, že počne dvojčatá. Pod tento fakt sa podpisuje to, že ženám v zrelšom veku častejšie dozrievajú počas cyklu naraz dve vajíčka.

A keďže čoraz viac žien rodí vo vyššom veku, aj prirodzené počatie má na náraste dvojčiat svoj štatistický podiel. Potvrdila to štúdia.

Rovnako aj vyššia hmotnosť a takzvaný BMI (body mass index) okolo 30 zvyšujú predpoklad na dvojičky a takisto ženy, ktoré pravidelne športujú, majú vyššiu šancu, že privedú na svet naraz dve deti. Vyzerá to na riadny „double baby boom“ na obzore.

Rozprávkové dvojičkovo

Možno je to teda len otázka jednej či dvoch generácií a bude celkom bežné to, čo je dnes výnimočné v slovenských obciach Horský Beňadik či Rožňavské Bystré. Tieto dve dedinky totiž majú mimoriadne nadpriemernú pôrodnosť dvojčiat. V Rožňavskom Bystrom žilo najviac dvojčiat po roku 1990.

Až dvadsaťpäť párov na približne šesťsto obyvateľov. Kým jedni to pripisujú genetike a niekoľkým silným rodom, ktorým sa tu opakovane rodia dvojčatá, iní hovoria čosi o zázračnej vode zo Zimného potoka, ktorý tadiaľ preteká. Keď sa vraj žena z neho napije, do roka porodí dve deti naraz.

Znie to ako z rozprávky, ale faktom je, že aj sama starostka obce, v ktorej kedysi farárčil a učiteľoval Pavol Dobšinský, je šťastnou mamou už dospelých dvojčiat a, jednoducho, mať v príbuzenstve dvojičky, je tu celkom bežná vec. Žije ich tu až okolo pätnásť párov.

Tajná spriaznenosť

Tlačiť pred sebou dvojičkovský kočík a tešiť sa z dvoch bábätiek naraz, to neprináša len zvýšené nároky na rodinnú logistiku, ale stavia rodičov aj pred otázky výchovy. Ako vychovávať súrodencov s rovnakým dátumom narodenia, sa pýta čoraz viac rodičov.

Dnešní štyridsiatnici si možno ešte pamätajú na ruskú fantazijnú rozprávku Kráľovstvo krivých zrkadiel (1963), v ktorej sa dievčatko Oľa s vrkočmi a veľkými bielymi mašľami stretne za zrkadlom so svojím dvojčaťom Aľou. Kým Oľa je neposlušnica, rada vystrája a volí si vždy pohodlnejšiu cestu, jej dvojča jej zrkadlí, ako sa správať slušne.

Hoci námet opačných dievčatiek má čisto výchovné pozadie, celkom od reality odrhnutý nie je. Skutočne malé percento jednovaječných dvojčiat prichádza na svet akoby v zrkadlovom obraze.