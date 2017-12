Zomrel Mickey Finn, spoluzakladateľ rockovej skupiny T.Rex

14. jan 2003 o 11:18 © TASR 2003

Londýn 14. januára (TASR) - Na zlyhanie obličiek a pečene zomrel v sobotu v Croydone pri Londýne vo veku 56 rokov Mickey Finn, spoluzakladateľ a bývalý bubeník britskej rockovej skupiny T.Rex. Oznámil to v pondelok manažér kapely Barry Newsby.

Finn zakladal T.Rex v roku 1967 so spevákom Marcom Bolanom. Skupina slávila úspechy v prvej polovici 70. rokov s pesničkami Get it On, Hot Love a Children of the Revolution. Album Electric Warrior dominoval šesť týždňov v britských hitparádach.

Členovia skupiny T.Rex vystupovali v provokatívnych kožených oblekoch. Považujú sa za zakladateľov štýlu Glam Rock, ktorý ovplyvnil aj speváka Davida Bowieho.

Finn opustil T.Rex v roku 1975 a neskôr si založil vlastnú skupinu. Marc Bolan zahynul v roku 1977 pri dopravnej nehode. Nežijú ani ďalší bývalí členovia kapely. Steve Took prišiel o život pri dopravnej nehode a basgitarista Steve Currie sa zadusil v roku 1981.

Pri príležitosti 20. výročia Bolanovej smrti Finn vystúpil s novým obsadením so skupinou Mickey Finn's T.Rex, ktorá absolvovala vlani niekoľko koncertov v Európe.