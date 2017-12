Vo Viedni otvoria výstavu posledných fotografií Marilyn Monroe

Viedeň 14. januára (TASR) - Výstavu "Marilyn Monroe The Last Sitting", zachytávajúcu ikonu 20. storočia Marylin Monroe na jej posledných fotografiách, uvidia návštevníci od 16. januára vo viedenskom Cisárskom dvornom sklade nábytku (Kaiserliches Hofmobiliendepot). Expozícia prezentuje reklamné fotografie známeho fotografa Berta Sterna, ktoré vytvoril v júni 1962 na zákazku časopisu Vogue s Marilyn Monroe počas trojdňového fotografovania v Los Angeles. Vtedy nikto nemohol tušiť, že o šesť týždňov neskôr nájdu Marilyn v jej dome mŕtvu.

Bertovi Sternovi sa podarilo na fotografiách zachytiť prirodzenú reč tela M.M., jej herecký talent, jej nečakanú eleganciu a šarm. Tieto fotografie odhaľujú i tušenie rozbitnosti a krehkosť ilúzie. Bert Stern neprezentuje Marilyn Monroe ako "objekt žiadostivosti", ale dáva jej osobnosti a telu právo na sebauplatnenie. Marilyn na fotografiách nemá nič spoločné s naivnou "blondínkou" z jej filmov. Napriek perfektnému líčeniu, účesu a drahým róbam, vystupuje do popredia Norma Jean Bakerová, žena skrytá za "ikonou", ktorú zjavne teší voľné pózovanie podľa vlastných predstáv. Práve zmes imidžu a individuality vytvárajú v konečnom dôsledku kvalitu a jedinečnosť týchto fotografií.

Séria 73 vystavených fotografií a sieťotlačí predstavuje pôsobivé, čiastočne i nezvyčajné obrazy divy. Expozícia "Marilyn Monroe The Last Sitting" potrvá do 21. apríla.