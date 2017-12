Dirigent a violončelista Robert Cohen opäť hosťom Slovenskej filharmónie

Bratislava 14. januára (TASR) - Obľúbený hosť slovenských koncertných pódií - skvelý violončelista Robert Cohen sa opäť predstaví v Bratislave ako dirigent i sólista spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie (SF) vo štvrtok 16. a v piatok 17. januára v dielach Josepha Haydna a Johannesa Brahmsa.

Na programe sú Haydnov Koncert pre violončelo a orchester C dur a Brahmsove Variácie na Haydnovu tému a Symfónia č. 2 D dur. Dramaturgickým prepojením je nielen majstrovstvo oboch skladateľov, ale aj ich snaha o vytvorenie novej zvukovosti a dynamické prepojenie sólových úsekov a orchestrálnych partov. To, čo Haydn začal, jeho nasledovník Brahms v duchu klasikov doviedol do dôsledkov.

Popredný anglický violončelista Robert Cohen, ktorý sa hudbe začal venovať ako päťročný, sa cíti dobre vo veľkom orchestri, ale i v komornom ovzduší. Už ako dvanásťročný debutoval v londýnskej Royal Festival Hall. Je zakladateľom festivalu komornej hudby v južnom Anglicku pod názvom Charleston Manor Festival. Okrem koncertovania po celom svete pôsobí aj ako hosťujúci profesor na Royal Academy of Music v Londýne, vedie majstrovské kurzy v USA, vo viacerých štátoch Európy, v Austrálii. Jeho repertoár je obsiahly, no obľubuje britský violončelový repertoár, najmä kompozície Elgara, Blissa, Waltona a Brittena.

Návštevníci bratislavskej Reduty si okrem koncertu môžu pozrieť aj výstavu obrazov Eleny Kľúčikovej vytvorené z kúskov hodvábu, ktorá v priestoroch Filharmonického klubu potrvá do 31. januára.

