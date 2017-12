Dabingoví Priatelia sa možno stretnú v divadelnej komédii

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovenských dabingových Priateľov chce angažovať do svojho pripravovaného muzikálového projektu herec Stano Král, známy ...

14. jan 2003 o 12:15 © TASR 2003

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovenských dabingových Priateľov chce angažovať do svojho pripravovaného muzikálového projektu herec Stano Král, známy aj ako slovenský hlas Rossa z Priateľov.

"Mala by to byť divadelná francúzska komédia, ktorú som už dávnejšie chcel režisérsky realizovať. Nejako však nezostávalo času a preto dúfam, že sa nám to v tomto roku podarí," hovorí s úsmevom Král, ktorý nestráca elán do práce ani po nevydarených pokusoch o divadelnú verziu populárneho amerického seriálu Priatelia. "O Priateľov na divadelných doskách sme sa pokúšali už dva razy. Prvý raz som bol iniciátorom ja, potom s tým prišli kolegovia. Hoci sme v oboch prípadoch aj začali s prípravou i skúšaním, nikdy to, bohužiaľ, nevyšlo," vysvetľuje. Do tretice by sa už do tohto divadelno-seriálového projektu nerád púšťal. Skvelú partiu, ktorá sa pri dabingu zišla, chce preto zapojiť práve do spomínanej divadelnej komédie s pesničkami. "Zatiaľ nechcem prezrádzať jej názov," hovorí z poverčivosti. Ako však doplnil, mala by sa odohrávať v 30-tych rokoch minulého storočia.