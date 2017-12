Výstavu Historické medzníky Slovenska v 20. storočí otvorili na hrade

Bratislava 14. januára (TASR) - Historické medzníky Slovenska v 20. storočí je názov expozície venovanej 10. výročiu vzniku SR, ktorú dnes Slovenské národné múzeum (SNM) otvorilo vo svojich priestoroch na Bratislavskom hrade.

Záujemcom o dejiny ponúka prostredníctvom autentických trojrozmerných exponátov prehľad o štátoprávnych zmenách na území Slovenska za posledných sto rokov. Okrem množstva písomných dokumentov tam nájdu netradičné exponáty, ako napríklad skafander prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu, kabát Alexandra Dubčeka z 80. rokov a niekoľko jeho osobných vecí, ale napríklad aj vetrovku Jána Budaja spolu s neodmysliteľnou "budajkou", známe z bratislavskej tribúny z novembra 1989.

V minulom storočí sa na Slovensku odohralo viacero kľúčových historických zvratov - sedemkrát sa zmenilo štátoprávne usporiadanie štátu, päťkrát sa úplne zmenil režim a nastalo aj viacero zmien v zahraničnopolitickej orientácii Slovenska, pripomenul na vernisáži generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Peter Maráky. Na niektoré udalosti a zvraty môžeme byť hrdí, na iné menej a na ďalšie vôbec nie, mali by však pre nás byť zdrojom poučenia, dodal.

Na koncepcii výstavy, ktorá je na slovenské pomery netradičným experimentom, pracoval tím Historického múzea SNM od februára minulého roku. Jej obsah konzultoval s historikom Ľubomírom Liptákom, ktorý na okraj dynamiky 20. storočia poznamenáva, že trvalo "dlhšie ako sto rokov".

Podľa slov komisárky výstavy Eleny Kurincovej nemali autori výstavy ambíciu zachytávať na ploche 460 štvorcových metrov celospoločenský vývoj, ale politickú líniu. "V slovenských múzeách je veľmi málo muzeálnych predmetov k druhej polovici 20. storočia. Špecifické témy ako komunistické represie 50. rokov či disent sú historikmi spracované. Ťažšie je nájsť predmet, ktorý by udalosť dokumentoval," dodáva Kurincová.

Prvá časť expozície nesie názov Slovensko v novom storočí, vrcholom obdobia od roku 1900 do roku 1918 je Štefánikova činnosť. Ďalším medzníkom je obdobie existencie Československej republiky v rokoch 1918 až 1939, kde historici akcentujú politickú reprezentáciu i pestrosť medzivojnovej republiky. Obdobie Slovenského štátu dokumentujú dve veľké témy - prezentácia novej štátnosti a charakteristika režimu. Osobitným celkom je obdobie Slovenského národného povstania. Roky 1948 až 1968 charakterizuje komunistická diktatúra, ťažisko samostatného celku o roku 1968 tvorí osobnosť Alexandra Dubčeka. Pohľad na takzvanú umŕtvenú spoločnosť i rezistenciu 70. a 80. rokov ponúka aj samizdatová tvorba. Na ceste k demokracii je názov kapitoly zachytávajúcej dianie od Nežnej revolúcie až do prvých slobodných volieb, a to aj prostredníctvom osobných predmetov jej aktérov - Alexandra Dubčeka či Jána Budaja. Cestu k samostatnosti od roku 1990 do roku 1993 približujú atribúty štátnosti, posledný celok je venovaný desaťročiu samostatnosti - integračným ambíciám Slovenska i jeho úspechom v kozme.

V priestoroch múzea na hrade je od konca novembra otvorená aj Sieň slávy slovenského ľadového hokeja, spolu so Slovenskou národnou galériou sa pripravuje výstava Slovenského umenia 20. storočia. Mala by byť otvorená na druhom poschodí na prelome marca a apríla.