V Bratislave zaznie krásny francúzsky hlas

Dnes u nás koncertuje Lara Fabian. Taliansky dizajn sa blysne a na festivale Dolce vitaj a originálny program ponúka aj súbor Solamente naturali.

3. jún 2015 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, ea, mog

Koncert Lary Fabianovej

Aegon Aréna, Bratislava 20.00

Je t’aime, Adagio, Tout, I will love again – to sú hity, ktoré spájajú s Larou Fabianovou jej fanúšikovia po celom svete. Po desaťročiach zabudnutia priniesla na scénu aj pieseň Je suis malade, ktorú zložil francúzsky šansonier Serge Lama. Do Bratislavy prichádza po Los Angeles, Vacouvri, Tallinne či Štokholme, čaká ju ešte vystúpenie v Prahe.

Repertoár Lary Fabianovej je kombináciou popu, world music, džezu či klasickej hudby, jej silný hlas pri koncertoch nepotrebuje niekedy ani mikrofón. Dnes 45-ročná blondína má kultúrne rozmanitý pôvod. Jej mama pochádza zo Sicílie, kde aj vyrastala, otec je Belgičan, dlhšie žila v Kanade a pred rokmi sa presťahovala naspäť do Európy. Dnes žije v Bruseli s manželom, dcérou a psom.

Lara Fabian odštartovala kariéru v roku 1988 v piesňovej súťaži Eurovízia, keď sa umiestnila štvrtá s piesňou Croire.

V Kanade ju istý čas vnímali aj ako konkurentku Céline Dionovej, ona však tvrdí, že túto hviezdu od detstva obdivovala a nič také ako vojna medzi interpretkami neexistuje. Lara Fabian má v sebe niečo krásne francúzske, piesne však naspievala aj v angličtine, španielčine, dokonca aj nemčine, ruštine či v portugalčine.

Vydala viacero CD, veľký úspech mala najmä vo frankofónnych krajinách v roku 2001 s albumom Nue. Jej posledné CD sa volá Le Secret, teda Tajomstvo. Tento názov vníma symbolicky, každý z nás si podľa nej hľadá spôsob, ako dosiahnuť radosť a harmóniu, a práve v tom spočíva jeho tajomstvo.

Speváčke sa nevyhli ani politické kontroverzie, keď prijala pozvanie vystupovať v Čečensku.

„Je veľa vecí, ktoré by som chcela urobiť, ale dokazovať si už nič nepotrebujem,“ reagovala na otázku o svojich plánoch. Zdôrazňuje, že to, čo dosiahla, ju stálo veľa driny, považuje sa za tvrdohlavú a vytrvalú. „Kariéra ani spokojná rodina vám nespadnú len tak z neba. Musíte sa o to zaslúžiť,“ dodáva.

video //www.youtube.com/embed/fa_oXeVXQi0

Začína sa Dolce vitaj

Výstava/Nádvorie MK SR

Jednou z predností Talianska je dizajn, inšpiruje sa ním celý svet. V týchto dňoch bude bohatou súčasťou programu, ktorý prináša ôsmy ročník festivalu Dolce vitaj. Začína sa dnes v Bratislave a postupne ho rôzne akcie prenesú aj do Žiliny, Popradu a Košíc. Prvým podujatím je výstava Dom tvojich snov. Hovorí o tom, ako sme niekedy otrokmi priestorov, v ktorých žijeme, ale práve umenie nám ich pomáha pretvárať a odbúravať neželané pocity.

Tak sa predmety okolo nás môžu stať postavami v hre a vymeniť si úlohy – nábytok bude vystaveným artefaktom a umenie bežnou súčasťou priestoru. Snovú inštaláciu naaranžovali talianski umelci Paradiso, Di Matteo, Vedova Mazzei, Kalinka, Piccolo a Damioli. V ich vnímaní priestoru sa zariadenie stáva sochou a obrazy nie sú nikdy zavesené na stenách.

Festival bude trvať do konca júna, už o pár dní napríklad v rámci ďalšieho festivalu Design Week predstaví jedného z najvýznamnejších dizajnérov súčasnosti Vica Magistrettiho. Okrem dizajnu privezie taliansku hudbu, divadlo, film, literatúru aj gastronomické umenie. Už zajtra na dvorane VŠMU v Bratislave koncertuje uznávaná inovatívna flautistka Luisa Sello a súbor La Sinfonietta.

Solamente naturali: Zbierka Anny Szirmayovej-Keczerovej

KONCERT/ Hudobná sieň Bratislavského hradu 19.00

Súbor starej hudby Solamente naturali oživuje slovenské piesne a tance z 18. storočia a v poslednom čase za ne žne jeden úspech za druhým. Umelecká zbierka urodzenej panej Anny Szirmayovej-Keczerovej vzbudila ohlas aj u odbornej poroty a na siedmom ročníku udeľovania ocenení Rádia FM – Radio_Head Awards 2014 sa stala nahrávkou roka v kategórii Klasická hudba. Hviezdili s ňou dokonca aj na händlovských slávnostiach v nemeckom Gottingene.

Hudba uhorskej šľachty v kombinácii s orientálnymi nápevmi zaznela už včera na košickom festivale Konvergencie. Umelecký vedúci Miloš Valent a členovia jeho súboru dnes svoje violy, husle, zlobcoky, píšťaly, gajdy, citary či bendiry prevetrajú aj na Bratislavskom hrade. Pri oživovaní starých partitúr v ich plnej hĺbke, kráse a rustikálnej drsnosti stavajú všetko najmä na prirodzenosti, podľa ktorej je celé hudobné teleso aj pomenované.