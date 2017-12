Tip na štvrtok: Táto skladba nebola pre Napoleonove uši

Šéfdirigent filharmónie sa lúči s Beethovenom. V Kunsthalle sa hovorí o alchýmii umenia a Le Payaco sa chystajú skoncovať s niektorými pesničkami.

4. jún 2015 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, ea, mog

Ludwig van Beethoven: Egmont

Slovenská filharmónia Bratislava, 4. a 5. júna 19.00 hod

Dnes a zajtra majú návštevníci Slovenskej filharmónie vzácnu šancu vypočuť si, v premiére, kompletnú hudbu Ludwiga van Beethovena Egmont, ktorú zložil k rovnomennej dráme Johanna Wolfganga Goetheho.

Toto dielo tvorí hudobne farebná a na koncertoch často uvádzaná predohra a deväť samostatných častí napísaných pre soprán a mužského rozprávača. Egmont mal premiéru v júni 1810, Beethoven ho písal v čase napoleonských vojen, keď sa vplyv francúzskeho diktátora rozširoval do veľkej časti Európy.

O Beethovenovi je známe, že Napoleona vyškrtol z venovania svojej symfónie Eroicy - po tom, čo sa v roku 1804 vyhlásil za cisára. Aj Egmont je skladateľovým príspevkom k boju proti neslobode.

Zhudobnil totiž príbeh holandského šľachtica zo starého rodu, ktorý sa aj za cenu vlastného života postavil proti útlaku inkvizície v čase, keď Španieli zabrali Flámsko a začali prenasledovať protestantov. Gróf Egmont bol za svoj odboj uväznený a popravený.

Skladateľovo dielo si veľmi cenil aj sám Goethe, Beethoven podľa neho v tomto diele predviedol svojho výnimočného génia. Zaujímavosťou je, že predohra sa stala neoficiálnou hymnou maďarskej revolúcie z roku 1956.

Sopránové party zaspieva na koncertoch sólistka Opery SND Eva Hornyáková, sprievodné slovo prečíta Boris Farkaš.

V prvej časti koncertu zaznie hudba k filmu Majster a Margaréta podľa rovnomenného románu Michaila Bulgakova od ruského skladateľa Alfreda Schnittkeho, ako aj Koncert pre husle a orchester č. 1 Karola Szymanowského, ktorého bude interpretovať koncertný majster SF Ewald Danel. Oba koncerty budú posledné v tejto sezóne, ktoré bude viesť šéfdirigent Emmanuel Villaume.

Umenie na hlave

Výstava/Kunsthalle Bratislava

Aneta Grzeszykowska: Cyklus Negative Book, 2012

Minulý rok usporiadali vo Varšave výstavu, na ktorej sa predstavilo vyše osemdesiat umelcov rôznych generácií a médií. Volala sa Čo vidieť a bola to najrozsiahlejšia prezentácia poľského umenia za posledné desaťročie. Nezvyčajný salón vyznel kriticky, emancipačne, psychedelicky, ale aj brutálne, perverzne a sebavedomo. Jeho pokračovanie dnes môžeme zachytiť na Slovensku, hoci vo formálnejšom výbere.

V bratislavskej galérii Kunsthalle prebieha do konca júna rozsiahla výstava Umenie na hlave, ktorá predstavuje vyše päťdesiat medzinárodne uznávaných autorov poľského súčasného umenia. Je tu príležitosť spoznať u nás nie veľmi známe mená ako Pawel Althamer, Paulina Antoniewicz, Tomasz Kowalski, Agnieszka Kurant, Zbigniew Lubera, Goshka Macuga a veľa ďalších.

Zajtra, teda v piatok o 18.00 bude výstava sprevádzaná aj komentovanou prehliadkou a workshopom pre dospelých, vstup je voľný a dá sa vopred nahlásiť. Sprievodný program s názvom Alchýmia umenia sa zameria na spoznávanie diel, ktoré využívajú predmety denného použitia, alebo také, ktoré pracujú s očným klamom, ilúziou či premenou materiálu, „pretvarujú“ sa.

Le Payaco

Nu Spirit Club, Bratislava 20.00

Le Payaco. FOTO - PETER SEDLÁČIK

Dnes budete počuť niektoré songy naposledy – aspoň tak napísal člen kapely Le Payaco Tomáš Sloboda na ich oficiálnej fanpage na Facebooku. A vraj sa na to teší. Ktoré to sú, nepovedal, no kapela musela zúžiť repertoár najmä preto, aby sa doň pomestili nové piesne z ich dlhoočakávaného piateho albumu.

Na koncerte zaznie napríklad pieseň Dnes je ten deň, ktorú predstavili fanúšikom koncom apríla. Rovnako by mal byť nazvaný aj ich nový album, ktorý bratislavské trio symbolicky pokrstí na letnom festivale Pohoda.

Pódium im predpripraví zatiaľ neveľmi známa bluesrocková kapela s gitaristom Jergušom Oravcom a Tammy Nižňanskou pri mikrofóne. „Ak nemáte koho bozkávať a hrýzť, sľubujeme, že na našom bratislavskom koncerte sa zahryznete minimálne do speváčky predkapely Tammy & The Youniverse,“ píšu chalani z Le Payaco na Facebooku. Obe kapely sľubujú aj živelnosť a dobrú náladu.