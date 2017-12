Teraz Eastwood nakrúti film o skutočnom hrdinovi

Americký režisér sa chystá na príbeh pilota, ktorý spôsobil "zázrak na rieke Hudson".

3. jún 2015 o 17:27 Kristína Kúdelová

V zime vytvoril americký režisér rekord s filmom o mužovi, ktorý zabil stošesťdesiat ľudí. Teraz Clint Eastwood nakrúti film o mužovi, ktorý stopäťdesiat ľudí zachránil.

Len päť mesiacov prešlo odvtedy, čo mal Clint Eastwood v kinách Amerického ostreľovača, a už si doma číta nový scenár. S Warner Bros., svojím domovským štúdiom, nakrúti film o americkom pilotovi Chesleym Sullenbergerovi, ktorý v roku 2009 dokázal núdzovo pristáť na rieke Hudson v Manhattane.

Clint Estwood vo filme Gran Torino. FOTO - OUTNOW

Eastwood je nevypočítateľný režisér

„Filmy Jersey Boys a Americký ostreľovač som robil rýchlo za sebou. Kým som ešte strihal jeden, chystal som už druhý,“ povedal Eastwood pre časopis Hollywood Reporter. „Vravel som si, že to najhoršie, čo sa mi v tej chvíli môže stať, je dostať do rúk skvelý scenár.“

Ten scenár vznikol podľa knihy Moja najväčšia úloha: Hľadať to, čo je naozaj dôležité. Sullenberger v nej píše o tom, ako sa mu pri lete z New Yorku do Severnej Karolíny zaplietol kŕdeľ husí do motorov a musel si rýchlo spočítať, kde má najbližšie letisko. A vyšlo mu z toho, že najlepším riešením bude núdzovo pristáť na hladine rieky. Americké médiá vtedy písali o zázraku na Hudsone a Sullenberger dostal prívlastok cool.

video //www.youtube.com/embed/x9Lcl5X1WvI

Clint Eastwood už niekoľkokrát dostal úlohy hrdinov, ktorí sú cool, a nielen vo westernoch, ktoré nakrúcal v mladosti. Aj v civilnom živote tak vystupuje a pripomeňme, že práve oslávil osemdesiatpäť rokov.

Ako režisér je veľmi nevyspytateľný. Raz vytvorí emotívny príbeh, čo hraničí so sentimentom (takým bol nedávno Gran Torino), raz mu emócie trochu ujdú a vznikne úlet, ak nechceme povedať gýč (Život po živote) a potom zas prekvapí s provokatívnou štúdiou vojaka, akou bol práve Americký ostreľovač.

Tentoraz už bude hrdina hrdinom

V zime tento film zarobil vo svetových kinách päťstoštyridsať miliónov dolárov a stal sa najúspešnejším vojnovým filmom v dejinách. Boli však okolo neho aj námietky a výčitky, že heroizuje človeka – Chrisa Kyla, ktorý v Iraku zabíjal aj civilistov. Počet jeho obetí vyčíslili na 160.

Teraz bude Clint Eastwood nakrúcať film o človeku, ktorý úspešným núdzovým pristátím zachránil 155 ľudí na palube.

Pre The Hollywood Reporter Eastwood v marci povedal, že aj on sa kedysi dávno mohol stať obeťou leteckého nešťastia. Bolo to v čase jeho vojenskej služby, sedel v lietadle, čo zažilo druhú svetovú. „Zrazu sa mi úplne stratil signál, minul sa kyslík a nakoniec aj palivo. Mal som nenormálny strach,“ hovorí. „Skončili sme vtedy vo vode, čo bolo šťastie. Zvuk vzduchu, v ktorom bolo počuť, že motory zastali, bol na nevydržanie.“