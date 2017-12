V Divadle Stoka sa stále pracuje. To nik nečakal

Slovenčinárka zapríčinila, že ma stiahla Stoka

Pod vedením Blaha Uhlára sa chce herec v Stoke čo najviac odkrývať a improvizovať zo života. Hovorí o tom člen súboru PETER TILAJČÍK.

Čo vás pritiahlo k Stoke?

„Možnosť pracovať s profesionálnym režisérom na profesionálnej scéne. V zmysle tvorby. K Blahovi Uhlárovi som sa dostal v čase, keď pracoval na svojej monodráme Pokus. Začal ma zaujímať jeho prístup, lákalo ma vyskúšať, ako to robí. Dovtedy som o tom veľa nevedel, ale mal som základ z gymnázia v Dunajskej Strede.“

Aký? Účinkovali ste v nejakom krúžku?

„Nie, základ z hodín slovenčiny. Učila nás triedna učiteľka a bola zažratá do divadla. Ona zapríčinila, že ma Stoka začala zaujímať.“

Čo vám o nej hovorila?

„Že je to prvé neštátne profesionálne divadlo, ktoré vzniklo po páde železnej opony. To som síce vtedy veľmi nechápal, no o to viac ma neskôr zlákala jej blízkosť.“



Z inscenácie Neistý grunt. Zľava Braňo Mosný a Peter Tilajčík.

FOTO – CTIBOR BACHRATÝ

Čím vás Stoka teraz pripútava?

„Autenticitou a možnosťou hovoriť pravdu. Neobmedzuje ma princípmi, pravidlami, v procese tvorby sme všetci slobodní. Režisér nám verí, keď improvizujeme. A my mu úplne dôverujeme.“

Nevyrušujú vás pri vymýšľaní osobné hranice a zábrany?

„Nie. Aj tie opadnú, pretože sme sa postupne stali takí blízki, že sa nemáme pred sebou prečo hanbiť.“

Ako vytvoríte ucelený výstup?

„O tom, ako bude vyzerať inscenácia, rozhoduje režisér. On si nás nahráva na video, na diktafón a z množstva hodín pozbieraného materiálu vyberá a spracúva, čo považuje za vhodné. On je tým upratovačom a napíše hru. To, čo vidí divák na javisku, je presne naštudované.“

Ako vyzerá bežný deň neštátneho profesionálneho divadla Stoka?

„Prídeme na skúšku, dáme si kávu, preberieme všetky klepy. Potom Blaho Uhlár zapne všetky svoje nahrávacie zariadenia a povie – zahrajte niečo. Ideme od nuly. Jediné, čo je isté, je názov hry, ale ani ten nič neurčuje.“

Je pri tom veľa odpadu?

„Väčšina. Takto najlepšie vidno, aké ťažké je pracovať na tom, aby sa čosi vytvorilo.“

Ako vidíte budúcnosť tohto fungovania?

„Práve som dokončil školu. Pri štúdiu sa takéto divadlo dalo robiť, dúfam, že sa v tom podarí pokračovať. Ani jeden z nás od toho nechce odstúpiť. Je to srdcová záležitosť.“

Eva Andrejčáková