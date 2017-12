Režisérka Sárkány: Ťahy na psychiku diváka robím spontánne

Zaujala už témou o slovensko-maďarských vzťahoch v dokumente Felvidék - Horná zem, v ktorom cez osobný rodinný príbeh hľadá uzmierenie a miesto, kam sa zaradiť. Pripravuje film o mágii a vede, vycestovala preň aj do Afriky. Vladislava Sárkány spája oddele

4. jún 2015 o 9:39 Erika Litváková

né svety.

Režisérsky ste sa podieľali na sérii dokumentárnych filmov Slovenskej televízie Súrodenci. Máte súrodencov?

Troch. Som najstaršia a niekedy mám pocit, že aj vďaka tomu som musela trošku skôr dospieť. Pristupujem k nim viac ako mama než sestra. Aj všetky sesternice a bratrancov mám mladších, na všetkých som teda dávala pozor. Možno mi to aj vzalo kúsoček z detstva a zostalo až do dospelosti.

Som mamičkovský typ, ktorý stále kontroluje, či niekomu dačo nechýba. Aj medzi kamarátmi v partii ma prezývali mamička.

V režisérskej profesii sa to môže zísť, viete ľudí usmerniť?

Áno, mám to rada a asi si aj vyberám na spoluprácu ľudí podľa toho, či si vyhovujeme. Je pre mňa dôležité, aby sme si sedeli ako rodina.

S čím ste išli do projektu Súrodenci, z akej strany vás téma oslovila najviac?

Mám rada dokumenty, ktoré sa dotýkajú nášho vnútorného sveta. Téma súrodencov je veľmi intímna a krehká a všetkých sa nás týka. Je o vzťahoch a v hlave ich sama tiež riešim. Zároveň je to príležitosť predstaviť divákom zaujímavých ľudí. Ide o bežné vzťahy, no nie je bežné zhovárať sa o nich.

Do akej miery máte vopred predstavu o tom, ako by mal dokument vyzerať? Inšpirujete sa aj počas nakrúcania?

Je to tak päťdesiat na päťdesiat. Mám predstavu, niečo o tých ľuďoch viem, viem, čo chcem filmom povedať. Strážim, aby sa to nestratilo, aby to vyšlo na povrch, ale súčasne ponechávam dostatok priestoru aj im. Pre mňa je veľmi dôležité, aby ľudia do filmu aj sami niečo priniesli.

Niekto to nazýva dokumentaristickým šťastím alebo náhodou. Ale ak človek ľudí vníma ako partnerov a spolutvorcov, odkryjú sa často veľmi pekné situácie a objavia sa témy, o ktorých vôbec nebola reč, pretože by ma to samu ani nenapadlo. Vtedy je to najzaujímavejšie aj najzábavnejšie.

Vo filmoch odkrývate fakty o ľuďoch veľmi pozvoľna, neprezrádzate hneď všetko. Je to vaša filmárska metóda?

Ťahy na psychiku diváka nemám celkom premyslené, nemám v tom stratégiu či systém. Robím to spontánne, prirodzene. Každá sekunda alebo pohľad, či obraz má vo filme veľkú silu.

Akú spravíte pauzu, krátku či dlhú, všetko vytvára výpoveď, napĺňa sa obsahom. Preto si treba dávať veľký pozor, aby ste ľuďom neublížili, nepovedali niečo, ako nechcete. Je to veľká zodpovednosť k ľuďom aj k téme.

Asi nie je jednoduché hovoriť o sebe. Majú ľudia jasno v tom, čo chcú a čo už nechcú o sebe povedať? Zaskočilo vás v tomto smere niečo?

Ani nie. Akurát niekedy na poslednú chvíľu zatiahnu ručnú brzdu a nechcú na kameru hovoriť to, o čom sme sa dopredu dohodli, že sa o tom hovoriť bude. Dá sa tomu rozumieť, hovoríme o osobných a zároveň banálnych veciach.

Ujasňujeme si, že hovoriť o citoch a súrodencoch nie je trápne. Ľudí prekvapuje, že pre niekoho môže byť zaujímavé, ak budú hovoriť o súrodencoch. Mňa zas prekvapilo, že to niekoho prekvapuje.

Príbehy v seriáli pôsobia veľmi kladne, rodiny však mávajú svoje trináste komnaty, ľudia si vedia ublížiť. Cielene ste sa sústredili na to pozitívne?

Áno. Je tu veľa dokumentov, ktoré rozoberajú ťažké sociálne alebo rodinné príbehy. Toho ťažkého a depresívneho je tu už veľmi veľa a málo si uvedomujeme to pekné v bežnom živote. Chceli sme to poňať inak. Isteže sú v rodinách hádky a môže nastať aj ťaživá situácia.

My nehovoríme, že je to ružové, iba sa snažíme nájsť viac svetla vo vzťahoch a v živote.



Premiéra poslednej časti dokumentárneho cyklus Súrodenci s rodinou Rudolfa Sikoru

sa vysiela v stredu 24. júna večer na Dvojke.

Foto: Pavol Hospodár





Nakrúcalo sa teda hladko a nekonfliktne?

To nie je hysterická reality šou, kde to býva hrané a prehnané, kde je zrejmé, že v niektorých momentoch to nie je celkom úprimné. Aj keď sa prejavujú emócie, ako je zlosť, závisť, hádka, zúrivosť, agresivita, je to všetko akoby v bezpečí, nie je to celkom naozaj.

Ak by sme chceli riešiť osobný konflikt a trápenie, ktoré ľudí skutočne zraňujú, nikto by o tom nechcel hovoriť a pred kameru by s tým nešiel.

Seriál Súrodenci sa v júni končí. Posledným pokračovaním je váš film o výtvarníkovi Rudolfovi Sikorovi a jeho troch súrodencoch. Je iné pacovať so súrodeneckým vzťahom v zrelšom veku?

Na nakrúcanie som sa veľmi tešila, pretože som mala zámer obsiahnuť aj vekovú rôznorodosť. Sama som bola zvedavá, akú úlohu hrá v takýchto vzťahoch vek. Každý rodinný príbeh je jedinečný, ale mojím osobným postrehom bolo, že čím je človek starší, tým má silnejšiu potrebu návratu do krajiny detstva.

Zásadným momentom je zrejme to, že keď sa súrodenci stretnú už ako najstaršia generácia, cítia, že sú si najbližší v zmysle spomienok na rodičov, starých rodičov, domov, detstvo a celú rodinu. Na stretnutí s milou a veselou rodinou Sikorovcov som mala dojem, že aj súrodenecké vzťahy zrejú, obrusujú sa a zbližujú ich. To je veľmi pekný pocit.