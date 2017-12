Stále spolu aj bez vodovodu

V kinách je český dokument o alternatívnej rodine. Premiéru bude mať aj dokument o Slavíne a svoju zbierku platní predstaví hudobník Tomáš Sloboda.

Kto je Petr Mlčoch? O jeho netradičnom životnom štýle vznikol film, ten dá možno odpoveď.

Stále spolu

KINOTIP/ Kino Mladosť/ Kino Lumière, Bratislava, 20.00

Na šumavských lúkach panuje ticho a pokoj. Pre väčšinu ľudí je to ideálne miesto na odpočinok a načerpanie nových síl. Pre rodinu Petra Mlčocha je však miestom trvalého bydliska. V malej maringotke v prostredí idylickej prírody vychoval s manželkou deväť detí. A nepotreboval vodovod, televíziu ani počítač.

Pritom on sám bol kedysi mestský človek, vyštudoval kybernetiku a jeho manželka Simona zas češtinu a históriu. Keď sa vzali, povedali si, že svoje deti chcú vychovať inak. Ďaleko od konzumnej spoločnosti a výdobytkov modernej civilizácie. Ani po dvadsiatich piatich rokoch ich neomrzel každodenný život bez kúpeľne či pohodlného nakupovania v supermarketoch.

Rodina býva takmer ako v „osade“, žije len z dávok a podpory na deti a v zime sa sťahuje do Španielska, aby pol roka žila v karavane pod mostom. Deti nikdy nedrali školské lavice, do školy chodili len na preskúšanie. Všetko ich učil „profesionálny otec“, ako sa Peter sám označil.

Režisérku Evu Tomanovú ich spôsob života tak fascinoval, že o nich natočila dokumentárny film s názvom Stále spolu. Snímku, ktorá sa natáčala dva roky, minulý rok dokonca vybrali do súťaže First Appearance, najväčšieho festivalu dokumentárnych filmov IDFA v Amsterdame, a takisto má už za sebou niekoľko európskych premiér.

„Film sa naozaj vníma všade inak. Pre Dánov je Petr Mlčoch veľký manipulátor a majú problém ho zvládnuť ako hlavnú postavu filmu. Naopak, napríklad v Nemecku a Rakúsku som sa stretla s pozitívnymi ohlasmi,“ povedala režisérka pre Český rozhlas.

Dokument vyvoláva mnoho otázok o tom, ako žijeme, aj o tom, ako veľmi možno vnútiť podobný spôsob života dospievajúcim potomkom. Aká je cena za slobodný život mimo od celej spoločnosti?

Slavín – pomník, pamätník, cintorín

Dokument a prednáška/Café Berlinka 19.00

Viete, čo všetko súvisí so Slavínom? Keďže je dôležitou súčasťou umenia socialistického realizmu, dlhodobo sa ním zaoberá kunsthistorička Alexandra Kusá. Dnes večer v bratislavskej Café Berlinka bude rozprávať o jeho histórii v prednáške a diskusii Pomník-Pamätník-Cintorín. Zároveň bude mať premiéru krátky dokument o Slavíne a zvuková inštalácia. Autorkami sú Magdaléna Kuchtová a Barbora Kalinová a približujú menej známe fakty o výstavbe, sochách a mýtoch, ktoré sa so Slavínom spájajú.

Dokument o soche vojaka na pylóne a jeho autorovi Alexandrovi Trizuljakovi je pilotným dielom série krátkych dokumentov pod názvom Príbehy umenia, v ktorom cez osobné pohľady autorov, ich rodín alebo ľudí, ktorí sú na nich zachytení, približuje Slovenská národná galéria výtvarné diela. Svoje zbierky sprístupňuje v elektronickej podobe na rovnomennom webe, teraz v celkom novej podobe.

Sériu dokumentov, ktoré sa budú premietať počas celého roka počas špeciálnych večerov, pripravuje skupina mladých tvorcov Moiré (Paulína Mačáková, Peter Kudlička, Dušan Husár). Medzi témami sú napríklad osudy bojovníkov SNP, miesta starej Bratislavy alebo banské mestá. Dnešný večer so Slavínom bude pokračovať programom DJ Stroona, ktorý živým vystúpením ozvučí bonusové zábery z dokumentu v spracovaní VJ-a Kufríka. Na záver zahrá DJ Pjoni.

God Save the Vinyl s Tomášom Slobodom

PÁRTY / NuSpirit Bar 21.00

Svoju zbierku vinylových platní na tradičnej akcii God Save The Vinyl predstaví hudobník Tomáš Sloboda. Toho môžete poznať hlavne z kapiel Le Payaco či Sounds like this. Jeho prvé stretnutia s hudbou možno datovať do čias štúdia herectva na konzervatóriu. Po včerajšom koncerte odloží gitaru a postaví sa netradične k mixážnemu pultu – je totiž vášnivým zberateľom vinylových platní a fanúšikom ich zvuku.

Vyberať bude z rôznych starších a novších rockových platní – keď na akcii vystupoval vo februári, tak medzi nahrávkami nechýbali legendy žánru ako Pearl Jam, Nirvana, Jimi Hendrix, Beatles, Bob Dylan, či Doors. V apríli potom predstavil tvorbu Deža Ursinyho. Ak stihnete doraziť do dvadsiatej druhej, tak za vstup neplatíte.