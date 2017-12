Ako vyzerá nová košická Tabačka?

Košice majú ďalší ťahák, najväčšie nezávislé kultúrne centrum na Slovensku. Akú šancu má prežiť?

4. jún 2015 o 18:11 Zuzana Uličianska

Košice majú ďalší ťahák, najväčšie nezávislé kultúrne centrum na Slovensku. Akú šancu má prežiť?

Keď pred troma týždňami v Košiciach otvárali Tabačku, ledva zvládli nával ľudí, ktorí sa tu počas úvodnej noci zastavili.

Tabačka Kulturfabrik, najväčšie nezávislé kultúrne centrum na Slovensku, láka nielen tým, že chce byť otvorenou zónou pre umenie, ale aj bázou kreatívneho priemyslu. Nepatrí priamo k centrám, ktoré vznikli v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, istým spôsobom však na ne nadväzuje.

„Otvárací večer bol očarujúci. Tých, čo k nám prišli, by som ani nenazvala návštevníkmi. Je to komunita,“ hovorí budúca generálna manažérka tohto multifunkčného miesta Katarina Živanovič. Komunikujeme v angličtine, do ktorej pridáva už aj zopár slovenských slov.

Pôsobí rázne ako človek, ktorý si umeleckú nezávislosť nemýli s organizačným chaosom. Priznáva sa aj k únave z prvých dní prevádzky, hovorí, že do ich „kultúrnej fabriky“ by potrebovali viac ľudí. Do Košíc sa dala zlákať zatiaľ na rok, jej úlohou je naštartovať chod nového centra. V Tabačke hľadali práve človeka ako ona – so skúsenosťami s prácou v európskych sieťach.



Katarina Živanovič, generálna manažérka Tabačky.

Keď v jedno chladné sobotné popoludnie dorazila do Košíc, na poloprázdnych uliciach stretla len opilcov. „Človeku, ktorý prichádza z Belehradu, kde je každý deň rušný ako piatkový večer, sa to nemusí páčiť,“ opisuje svoje prvé pocity.

Teraz však pracuje s mladými ľuďmi, ktorí sa venujú súčasnému umeniu. „Je to veľmi vzrušujúce,“ hovorí.

Iní ľudia, iný štýl

Interiéru dominujú neomietnuté steny a priznané inžinierske siete, vonkajšie fasády sú ešte pôvodné, pomaľované grafitmi.



V nových priestoroch sídlia viacerí partneri vrátane Street Art Communication, ktorí sa venujú muralistickým maľbám.

Foto: Michal Vasiľ

V kancelárskych priestoroch, ktoré začínajú v týchto dňoch ožívať, stretávame mladých ľudí, ktorí príslušnosť k nezávislej umeleckej komunite hrdo hlásia už svojím osobitým štýlom.

Kulturfabrik sídli v budove bývalej tabakovej továrne na Gorkého ulici neďaleko Námestia Maratónu mieru. V druhom trakte komplexu je dodnes funkčná sála, v ktorej sa celé generácie Košičanov učili tancovať.