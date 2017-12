Filmovej hudbe dnes chýba cit, sťažuje sa Morricone

Enniovi Morriconemu sa nepozdávajú filmové soundtracky. Nie sú v nich živé nástroje.

4. jún 2015 o 18:37 Kristína Kúdelová

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď sa končí film Až vyjde mesiac, počas titulkov znie hudba Alexandra Desplata a do toho hlások hlavného hrdinu uvádza všetky hudobné nástroje, ktoré sa do kompozície postupne zapájajú. Je to nečakaný a krásny záver filmu režiséra Wesa Andersona.

Desplat, nedávny víťaz Oscara, patrí dnes medzi tých skladateľov filmovej hudby, ktorí sa dajú rozpoznať.

No jeho slávny predchodca Ennio Morricone si myslí, že takých je veľmi málo. Povedal to v rozhovore pre denník Guardian. A ešte viac ho trápi, že skladatelia nepoužívajú pri nahrávaní živé nástroje, ale syntetické zvuky. „To je najväčší problém. Ničí to intenzitu filmov, potom pri nich nemožno nič cítiť,“ hovorí .

Morricone pritom zabudol spomenúť, že v kinematografii dnes silnie prúd režisérov, ktorí odmietajú svoj film ozvučiť hudbou, ak je len ilustráciou obrazu a nie je organickou súčasťou filmovanej scény. Keby podľa ich dogmy nakrúcali všetci režiséri, skladatelia ako Morricone by nemali kde svoje veľké kompozície uplatniť.

On sám už skomponoval vyše päťsto soundtrackov. V rozhovore pre Guardian sa posťažoval, ako ho mrzí, že diváci si ho najviac spájajú s westernmi a unikajú im iné jeho práce, stačí spomenúť Misiu alebo Nebeské dni, za oba bol nominovaný na Oscara.

Omyl by mal napraviť dokument, ktorý o ňom nakrúca Giuseppe Tornatore.