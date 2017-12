Brit Awards vzdá hold Tomovi Jonesovi

Hovoria mu Tiger z Walesu, ale svet ho pozná pod menom Tom Jones. Jeden z najvytrvalejších spevákov britskej populárnej hudby si vo februári prevezme Brit Awards za celoživotný prínos hudbe. Nebude to cena útechy, Jones už oslovuje tretiu generáciu svojic

16. jan 2003 o 10:00

FOTO - ČTK/AP

h poslucháčov. „Budem tu dovtedy, pokiaľ sa zelené trávniky nezmenia na betónové parkovisko,“ povedal Frankovi Sinatrovi v roku 1967 v narážke na jeho pieseň Green, Green Grass Of Home.

Walesan, ktorý sa narodil v roku 1940 ako Thomas Jones Woodward, zažiaril v roku 1965 hitom It‘s Not Unusual. Pre jeho vystupovanie a provokatívnu sexualitu ho médiá prirovnávali k Elvisovi Presleymu a ihneď si vyslúžil dištanc od BBC.

Milovala ho smotánka, ale aj obyčajní ľudia. Imponoval im jeho silný hlas, prechádzajúci často do hlasného kriku. Nepísal vlastné piesne, ale s ľahkosťou a presvedčením v hlase spieval skladby druhých. Preslávili ho hity ako Once Upon A Time, What‘s New Pussycat, Help Yourself alebo bondovská téma z filmu Thunderball. Jeho najúspešnejšími hitmi sú dodnes The Green, Green Grass Of Home alebo Delilah z druhej polovice šesťdesiatych rokov.

Začiatkom 70. rokov ho vysoké dane vyhnali z Británie do USA. Pre mnohých sa stal prežitkom milionárskeho luxusu, ikonou hazardného Las Vegas. Jeho kariéra začala postupne stagnovať, nepomohol mu ani odklon ku country.

Vrátil sa až koncom osemdesiatych rokov, keď ho z dlhotrvajúcej mizérie vytrhla spolupráca s The Art of Noise s coververziou Princovho hitu Kiss, ale najväčšiu slávu zožal až o desať rokov neskôr s kolekciou piesní Reload. Tú naspieval ako duety so súčasnými hviezdami popmusic. Jones, ktorý bol pre nové generácie prakticky mŕtvy, sa dostal do rovnakých hitparádových výšok ako v minulosti. V roku 2000 vyhral cenu Brit Awards za najlepšieho britského speváka roka.

„Tom Jones je jeden z najväčších britských umelcov, ktorý má vážnosť a rešpekt kolegov z rôznych štýloch hudby,“ povedal na Jonesovu adresu Tony Wandsworth, predseda poroty najprestížnejšej britskej hudobnej ceny.

Jeho kariéra pripomína hojdačku. Zatiaľ čo Reload zaznamenal obrovský úspech, jeho nástupca Mr. Jones, na ktorom spolupracoval s hip-hopovým skladateľom Wyclefom Jeanom, priniesol zmiešané recenzie. (peb)

nominácie na Brit AwardsV štúdiách na Abbey Road v Londýne sa vyhlasovali nominácie na najprestížnejšie európske hudobné ceny Brit Awards. Medzi nominovanými umelcami v medzinárodnej kategórii je aj Boss - Bruce Springsteen a neodmysliteľný Eminem. Veterán a raper budú súťažiť o priazeň hlasov s Beckom, Mobym a Nellym.

Na domácej pôde je horúcim kandidátom Robbie Williams, držiteľ trinástich predošlých cien Brits. Okrem neho sú nominovaní Badly Drawn Boy, Craig David, David Gray a Mike Skinner. Medzi speváčkami chýba Dido, ale opäť je v kurze Alison Moyetová, populárna v osemdesiatych rokoch s kapelou Yazoo. Okrem nej súťaží mladá raperka Ms Dynamite, Sophie Ellis Bextorová, alebo Beth Ortonová, známa s duetom s Ryanom Adamsom. Medzinárodnú kategóriu predstavujú Missy Elliotová, Norah Jonesová, Alicia Keysová, Avril Lavigne a Pink.

Z britských kapiel sú nominovaní Oasis, Coldplay, Doves a Sugababes, zo zahraničných napríklad Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Royksopp a White Stripes. Ceny odovzdáva Asociácia britského fonografického priemyslu 20. februára na ceremoniáli v londýnskom Earl‘s Court. (ap)