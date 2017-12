Modrú izbu chcú v Severnom Írsku umravniť

Hra Modrá izba, v ktorej Nicole Kidmanová slávila triumf na londýnskom javisku, obsahuje erotickú scénu. Nicole Kidmanová má s touto hrou prísť aj do tradične puritánskeho severoírskeho Belfastu - tu však, ako píšu noviny Irish News - vzniká tlak, aby ...

16. jan 2003 o 18:00

Hra Modrá izba, v ktorej Nicole Kidmanová slávila triumf na londýnskom javisku, obsahuje erotickú scénu. Nicole Kidmanová má s touto hrou prísť aj do tradične puritánskeho severoírskeho Belfastu - tu však, ako píšu noviny Irish News - vzniká tlak, aby nahú scénu v hre pritlmili. Divadelná spoločnosť One From the Heart ju chce zahrať v piatich severoírskych divadlách. Londýnska kritika zúrila už pri premiére roku 1998, keď sa Kidmanová zjavila na javisku nahá a komentovala predstavenie ako „čistú divadelnú viagru“. Režisér Dary Back povedal írskym novinám, že sa zatiaľ nerozhodol, či nahú scénu v Írsku vypustia, či upravia. Dodal, že divadelná spoločnosť dúfa, že írski diváci by nezostrihané predstavenie zvládli.

„Je jasné, že musíme divákov varovať, že v predstavení sa objaví nahota a dospelé témy, ale mali by si utvoriť úsudok sami,“ povedal. (zk)