Catherine Zeta-Jonesová má rada starších mužov

16. jan 2003 o 9:20 © TASR 2003

New York 16. januára (TASR) - Hollywoodska hviezda Catherine Zeta-Jonesová (33) sa priznala k svojej vášni k starším mužom: "Mám rada starších mužov," vyhlásila v rozhovore pre nemecký magazín TV Movie.

Aj napriek tomu, že vekový rozdiel medzi ňou a jej manželom hereckým kolegom Michaelom Douglasom je 25 rokov, nerobí si z toho nič. "Mal by to byť pre mňa problém? To je problém iných ľudí. Som šťastná, že mám takého muža," uviedla Catherine, ktorá už v marci porodí svoje druhé dieťa.

Ako prezradila, pre jej partnera predstavuje otcovstvo veľké šťastie. "Keby bolo na Michaleovi, bola by som tehotná permanentne," povedala herečka, pôvodom z Walesu.

Aj napriek tomu, že je pracovne vyťažená, vie si užívať aj rodinný život a to nielen ona, ale aj jej manžel. Prominentný pár sa dohodol, že nebude nakrúcať film súčasne.

Na hollywoodskych večierkoch je vidieť tento pár len zriedkakedy.