Britský moderátor cestuje vlakom ako pred sto rokmi

Michael Portillo sa riadi legendárnym Bradshawovým cestovným poriadkom z roku 1913. Dokumentárny seriál BBC porovnáva odporúčania z minulého storočia s realitou dneška. Divákom prekáža politická minulosť moderátora.

5. jún 2015 o 11:11 Alena Štifilová

Pozerať sa cez okno a sledovať bežiacu krajinu. Cestopis BBC Veľké kontinentálne cesty po železnici očarí leteckými zábermi na uháňajúci vlak a pobúri problematickým výberom moderátora.

Britský novinár a moderátor Michael Portillo zobral do ruky legendárny Bradshawov železničný poriadok z roku 1913 a vybral sa na cesty. Najprv precestoval Veľkú Britániu, potom sa pobral do Európy.

Jeho nastupovanie a vystupovanie z vlaku na rôznych železničných staniciach a porovnávanie minulosti s prítomnosťou sa divákom zapáčilo, televízna stanica BBC začala na jar nakrúcať už siedmu sériu. U nás ho vysiela stanica Viasat History.

Bradshawov sprievodca nie je obyčajný cestovný poriadok, prvýkrát vyšiel v roku 1839, pripravil ho britský kartograf a vydavateľ George Bradshaw a z pôvodných ôsmich strán sa do roku 1898 rozrástol na 946 strán.

Neobsahoval už iba príchody a odchody vlakov, Bradshaw ho postupne dopĺňal o mapy, ilustrácie, informácie o hoteloch a reštauráciách v okolí staníc a opisy pamätihodností, ktoré sa na danom meste oplatí vidieť.

Bradshaw bol pravdepodobne aj šikovný podnikateľ, v roku 1845 vydal číslo, v ktorom po strane štyridsiatej nasledovala strana 141. Označil to za neúmyselnú a nepodstatnú chybičku pri tlači, v skutočnosti išlo pravdepodobne o premyslený trik ako zvýšiť počet strán a vyzerať serióznejšie.

Jeho žlté brožúrky v istom období vychádzali pravidelne každý mesiac a stali sa mimoriadne obľúbeným čítaním. Železničná mánia vrcholila, v období od roku 1840 do 1850 postavili Briti 7200 kilometrov tratí (Slovensko má približne 3600 km), o dvadsať rokov bolo v prevádzke až 21 600 kilometrov.

Dnes využíva Spojené kráľovstvo 18-tisíc kilometrov.

Vtedajší nekoordinovaný rozmach výstavby tratí spôsoboval zmätok, mnohé linky boli zdvojené, súkromní dopravcovia nespolupracovali a cestujúci sa ťažko orientovali.

Pre cestovný poriadok sa vo viktoriánskom období pozvoľna vžilo pomenovanie Bradshaw, používali ho aj železničné cestovné poriadky iných vydavateľov.

George Bradshaw zomrel v roku 1853, nakazil sa cholerou počas obchodnej cesty v Nórsku. Choroba mala rýchly priebeh, nestihol sa ani vrátiť do Anglicka. Päťdesiatdvaročného kartografa pochovali v Osle. Jeho cestovný poriadok ho prežil, vychádzal do roku 1961 a zanechal stopu aj v literatúre.

Spomína ho Conan Doyle V dobrodružstvách Sherlocka Holmesa (Údolie hrôzy, The Adventure of the Copper Beeches), Agatha Christie v príbehoch s Herculom Poirotom (Smrť vo vzduchu) či Bram Stoker v románe Dracula.



V ruke s Bradshawovým železničným poriadokom cestuje Michael Portillo po Britských ostrovoch a po Európe. FOTO: VIASAT HISTORY

Železnica otvorila ľuďom oči

Moderátor Michael Protillo nasleduje Bradshawove rady vo vydaní z roku 1913, vyberá si podľa nich hotely, kde prespí, reštaurácie, kde sa naje, a porovnáva odporúčania z minulého storočia s realitou dneška.

Súčasne rozpráva príbeh Európy roku 1913, keď bol starý kontinent pretkaný sieťou železníc tiahnucich sa od Fínska na severe až do Konštantínopolu na východe a Cádizu na západe a vlaková doprava zažívala boom.

„Okolo roku 1900 predstavovala železnica jediný spôsob prepravy. Spôsobila revolúciu vo všetkom, otvorila ľuďom oči,“ hovorí pre Eastern Daily Press Dave King, kurátor Múzea Williama Marriota, ktoré je súčasťou železničnej stanice Holt v grófstve Norfolk.