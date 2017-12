Monika Hilmerová prežíva naraz dve postavy

Bratislava 16. januára (TASR) - Všetky zimné radovánky na snehu pre herečku Moniku Hilmerovú v tejto sezóne už definitívne skončili. "Momentálne preskakujem z divadla do divadla a z postavy do postavy," hovorí herečka, ktorá skúša paralelne hru v Činohre SND aj v bratislavskej Astorke a tak každodenne strieda polohu bláznivého, šťastne zaľúbeného dievčaťa v klasickej komédii Oscara Wildea Ideálny manžel a mladej vydatej ženy túžiacej po dieťati v dráme Žltá ľalia. "Nemám pocit, že by sa mi tieto postavy plietli, sú úplne odlišné, ale skôr u seba pozorujem doteraz asi najväčšiu náchylnosť k rôznym ďbrebtomď na javisku. Najmä počas skúšok Žltej ľalie v Astorke som sa už párkrát kolegom postarala o dobrú zábavu," konštatuje mladá herečka. "Aj napriek zaneprázdnenosti mám svoj osobný život, ale v poslednom čase väčšinu dňa žijem životy vymyslených a napísaných postáv," priznáva Hilmerová a na rozdiel od svojich postáv sa zatiaľ nechystá ani na vydaj, ani na materstvo. Vo februári ju čaká trojtýždňový zájazd do Ameriky, kde bude hrať predstavenia pre krajanov s Radošinským naivným divadlom. "Navštívime New York, Washington, Boston, Los Angeles, kde určite zájdeme aj do Hollywoodu. Aj počas tohto zájazdu však budem študovať opäť ďalšiu hru, ktorú budem mať v tom čase rozskúšanú v národom divadle," prezrádza svoje najbližšie plány.

Dovtedy však musí zvládnuť dve divadelné premiéry, tú prvú už tento piatok v Divadle Astorka-Korzo ď90. Aby sa diváci "nezľakli" a nemysleli si, že ide o povinné čítanie, nazvali v divadle novú hru Žltá, žltá ľalia. Jej autor a súčasne režisér Silvester Lavrík sa "iba" inšpiroval ideou večnej lásky z balady Jána Bottu. Hlavnú ženskú postavu alternuje s Hilmerovou Soňa Norisová. Manžela hrá Boris Farkaš.