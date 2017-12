Kidmanová si zahrá vo filme o hollywoodskej kupliarke Fleissovej

16. jan 2003 o 11:26 © TASR 2003

Los Angeles 16. januára (TASR) - Austrálska herečka Nicole Kidmanová sa pripravuje na začiatok nakrúcania filmu o slávnej hollywoodskej kupliarke Heidi Fleissovej.

Sfilmovaný životný príbeh Fleissovej bude niesť názov Pay The Girl a hlavná rola je údajne šitá Kidmanovej na mieru.

Fleissová strávila tri roky vo väzení za pranie špinavých peňazí, daňové úniky a pokus o kupliarstvo. Pred týmto pádom bola považovaná za najväčšiu "madam" továrne na sny.

"Malo by to byť ako film Pretty Woman, no s vizuálnou energiou a nákladnosťou snímku Scarface," povedala Fleissová pre internetový magazín www.variety.com.