V treťom pokračovaní Harryho Pottera sa objavia nové tváre

Londýn 16. januára (TASR) - Britský herec Timothy Spall by sa mal objaviť v ďalšom diele série o mladom čarodejníckom učňovi Harrym Potterovi.

16. jan 2003 o 12:11 © TASR 2003

Spallovi ponúkli rolu Petera Pettigrewa, čarodejníka a falošného priateľa Harryho otca, ktorý sa objaví v nasledujúcich dvoch dieloch Harry Potter a väzeň z Azbakanu a Harry Potter a ohnivá čaša, informovala webová stránka aint-it-cool-news.com.

Spallov náprotivok - Siriusa Blacka - by mal v treťom pokračovaní dobrodružstiev mladého čarodejníka na Hogwartsovej škole čarodejníctva a bosoráctva stelesniť americký herec Gary Oldman. Nakrúcanie filmu by sa malo začať ešte tento rok a do kín by mal prísť v roku 2004.