Tip na pondelok: Skúsme zistiť, aký bol naozaj Ľudovít Štúr

Po pravej povaha nášho vlastenca pátral divadelný režisér Roman Polák. Ako alternatívu k hre Prorok Štúr a jeho tiene ponúkame hudbu z Islandu.

8. jún 2015 o 19:05 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, mh

Prorok Štúr a jeho tiene

alebo zjavenie, obetovanie, a nanebovstúpenie proroka Ľudovíta a jeho učeníkov

Činohra Slovenského národného divadla, Štúdio novej budovy SND, Premiéra 19.00 hod

Nečakajte bradatých mužov v štýle televíznej inscenácie Štúrovci, v ktorej dominoval Dušan Jamrich. „Naša inscenácia nemá príbehovú líniu, je to mozaika situácií. Hráme v štylizovanom priestore, kde sa aj tancuje, aj bojuje. Všetko je v znaku, nie je tam nič realisticky opisné,“ opisuje svoju inscenáciu režisér Roman Polák.

Ani Róbert Roth v úlohe Štúra nestvárňuje romantického vyretušovaného fešáka, ako ho poznáme z obrazov, ale človeka s celou škálou emócií. V inscenácii účinkuje aj Ján Koleník ako Lájos Kossuth či Tomáš Maštalír ako Hurban.

Karol Horák nenapísal dokumentárnu drámu, k historickým skutočnostiam pridáva aj prvky fikcie, v ktorej sa spájajú mužské a ženské svety. Pre mnohých však bude táto nová inscenácia užitočným pripomenutím dávno zabudnutých hodín dejepisu.

Aj sám Polák nachádzal v informáciami nabitom texte málo známe aspekty. „Zaujalo ma, že prvá dobrovoľnícka výprava trvala len desať dní a že tam bol taký zmätok, že nevedeli, proti komu bojujú. Že toto šialené gesto vôbec nebolo pripravené,“ hovorí.

Nepúšťal by sa do paralel búrlivých rokov 1848 – 1849 so súčasnosťou. „Štúr sa snažil vytvoriť slovenský národ, ktorý vnútorne ani politicky neexistoval. Existovali len Slováci, ktorí žili v rôznych dolinách, ťažko sa dá táto situácia s niečím porovnať v súčasnosti, dnes je náš národ konštituovaný,“ opisuje Polák.

Aj Štúrov vzťah k Rusku vníma v širšom kontexte. „Štúr nebol jednoznačne rusofilský, prešiel istým vývojom. Študoval v Nemecku, s nadšením hovoril o tom, ako tamojší roľníci po práci idú do krčmy a čítajú tam noviny. Na Slovensku bol problém predať kalendár s radami, ako hospodáriť. Na východ sa obrátil až potom, ako Rakúsko nebolo schopné vytvoriť pre Slovensko žiadnu kultúrnu samosprávu. Ťažko súdiť pocity ľudí po neúspešnej revolúcii, keď to, čo čoho dali dvadsať rokov svojej činnosti, stroskotalo. Frustrácia bola veľmi určujúcim prvkom vtedajších buditeľov,“ hovorí.

Dramaturgička Miriam Kičiňová si myslí, že ani dnes by sme nevedeli Štúra celkom zaradiť a pochopiť jeho liberalizmus, pripomína predovšetkým jeho vzdelanostný výbavu.

Scénu a kostýmy navrhol Peter Čanecký, v inscenácie zaznie aj hudba Vladislava Šarišského.

Ósk and Brynja

KONCERT / KC Dunaj, Bratislava, 20.00

Dvojica usmiatych islandských speváčok navštívila Slovensko niekoľkokrát, pred dvomi rokmi spievali aj rozhlasovým poslucháčom. Našu krajinu a Banskú Štiavnicu vyslovene milujú – vraj sme ich najobľúbenejším publikom.

Vracajú sa, pretože tu získavajú skvelú spätnú väzbu. Spievajú v rodnej reči aj v angličtine za sprievodu gitary, huslí, kontrabasu a ďalších sláčikových nástrojov. S jemným hlasom predvedú krehké, citlivé pesničky. Pripravte sa na uzavretú, intímnu koncertnú atmosféru.

Slovenské publikum zrejme priťahuje aj ich národnosť – veď Island poslal do sveta niekoľko osobitých hudobníkov (Sigur Rós, Björk, či Emilliana Torrini). Počas večera mladé speváčky na pódiu doplní český pesničkár J and The Cold Cold Nights, ktorého texty sa najčastejšie zaoberajú cestovaním či sťahovaním.