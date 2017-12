Galéria v Nitre predstavuje tvorbu Edmunda Massányiho

Nitra 16. januára (TASR) - Výstavu diel popredného slovenského výtvarníka, nitrianskeho rodáka Edmunda Massányiho (1907-1966) pod názvom In Memoriam, sprístupnili dnes v galérii Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre.

Expozíciu pripravila z vlastných zbierok Nitrianska galéria so zámerom predstaviť najmä mladšej generácii maliara, grafika, ilustrátora, tvorcu monumentálnych diel i významného slovenského reštaurátora sakrálnych malieb. Súbor približuje práce umelca z obdobia od štyridsiatich do šesťdesiatich rokov minulého storočia, kedy vrcholila jeho výtvarná tvorba. V snahe prezentovať Massányiho talent a široký umelecký záber, výstava ukazuje krajinomaľby, portréty, figurálne kompozície, kvetinové zátišia i práce, ktorými umelec zachytil dynamickú premenu rodného mesta. Výstava potrvá do 20. februára