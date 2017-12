Čo vieme za 50 miliónov zabezpečiť?

V novootvorenej košickej Tabačke uvedú operu o Humennom, Bratislava ožíva súčasným dizajnom a zaujímavú tému sľubuje aj diskusia denníka SME naživo.

9. jún 2015 o 0:00 Monika Grešová, ea, kul

Oko za oko

Prvá opera z prostredia Humenného na súčasnú tému

VIDEO OPERA/ Tabačka Kulturfabrik, Košice, 19.00

“No tak, čo je to 50 miliónov, čo vieme za 50 miliónov zabezpečiť? Možno niekoľko párov ponožiek pre každého vojaka, možno o dva rožky na raňajky naviac a pár kusov nočného videnia. To je tak 50 miliónov.“ Týmto posmešným komentovaním začína dej video opery Oko za oko.

Otázkou peňazí sa zaoberá hlavná postava - bývalý vojak, ktorý po odchode z armády hľadá niečo, čím by zamestnal ducha a zároveň si naplnil vrecká. Impulzom je pre neho informácia o navýšení prostriedkov pre armádu. Rozhodne sa preinvestovať peniaze vyčlenené Ministerstvom obrany na nákup techniky a založiť si fabriku. A mesto Humenné s vysokou nezamestnanosťou je pre jeho plán ako stvorené.

Dielo s vojnovou tematikou však vyniká najmä svojím spracovaním. Autori Miroslav Tóth a Marek Kundlák sa postarali o to, že predstavením zbúrali akékoľvek hranice tradičného spracovania opery. Ich projekt totiž spája do jedného celku na prvý pohľad nespojiteľné elementy. Dokument s monológmi aj improvizovaným spevom, ktorý je premietaný na plátno sa zároveň prelína s nemou hereckou akciou na javisku a živou hudbou komorného ansámblu.

Aj napriek zložitosti technického prevedenia sa projekt už počas svojej januárovej premiéry stretol s pozitívnymi ohlasmi publika. „Opera je jednoducho pochopiteľná aj na tom základe, že pracuje s množstvom konkrétnej aj podprahovej vojnovej tematiky, problémom nezamestnanosti, ako aj so vzťahom k vybranému slovenskému mestu,“ povedal hudobný skladateľ a zároveň režisér predstavenia Miroslav Tóth.

Prostredie Humenného si tvorcovia za dejisko svojho predstavenia nevybrali náhodou. „Snažili sme sa vybrať miesto, ktoré je opradené mýtami. Tento región trpí nezamestnanosťou, neschopnosťou pristavať cestu prvej triedy, ale aj hroziacou ekologickou katastrofou v neďalekom Strážskom,“ povedal Tóth a dodal, že je rád, že týmto spôsobom mohol na samotné mesto poukázať.

Monika Grešová

Bratislava Design Week

Festival/Laurinská 14, Bratislava

Topánka ako provokatívny umelecký experiment, to je spojenie klasických remesiel aj najnovších materiálov, či spôsob, ako “kolaborovať” s výrobcom, keď si doma navrhneme a vyrobíme topánky sami. Alebo topánka ako mapa vyrobená s použitím ihličia, dokonca taká, čo svieti.

S podobnými a mnohými ďalšími nápadmi prichádzajú do Bratislavy svetoznámi dizajnéri, medzi nimi sa zo Slovenska predstaví už známa Zuzana Serbak. Ich diela môžeme vidieť na výstave O krok ďalej na treťom ročníku medzinárodného festivalu Design Week.



Anglická dizajnérka Marloes ten Bhömer patrí v súčasnosti medzi odvážne

a sledované autorky na medzinárodnej scéne.

Začal sa v pondelok a prebieha v architektonicky inšpiratívnej nevyužívanej budove na Laurinskej ulici 14.

Bude to jedna z viacerých výstav, ktoré organizátori festivalu na celý týždeň pripravili. Ďalším ťahákom je napríklad prehliadka České patro, ktorá predstaví súčasnú českú dizajnérsku scénu. Súčasťou dnešného programu bude konferencia In the Midl Design Forum.

Prednášky rešpektovaných hostí o súčasnom dizajne sa budú niesť v duchu festivalovej témy Sen od 13. hodiny v bratislavskom kostole Klarisky.

(ea)

SME Naživo: Génové inžinierstvo

DISKUSIA / The Spot, Bratislava 18.00 alebo SME.sk

Môžeme si na mieru nadizajnovať naše deti? Môžeme si dnes geneticky upravovať svet okolo nás? A je vôbec morálne pokúšať sa takto zasahovať do prírody aj do človeka? Práve problémy génového inžinierstva budú témou druhej diskusie SME Naživo. Genetička, biológ a bioetik a teológ sa pokúsia pozrieť na budúcnosť medicíny a ukážu, čo môže ľudstvo očakávať. Vďaka partnerom SME z The Spot sa môžete prísť na diskusiu pozrieť naživo, priamy prenos nájdete na SME.sk.

Limp Bizkit

KONCERT / Aegon Aréna, Bratislava 20.00

V pondelok do Bratislavy pricestovala kapela Limp Bizkit s jedenásťčlenným tímom na čele so spevákom Fredom Durstom z poľského Krakova. Ide vôbec o ich prvý sólový koncert na Slovensku a jeden zo sedemnástich naplánovaných pre európske turné. Chýbať hádam nebudú ani rôzne prezlečenia a masky, ktorými je kapela známa.

Fanúšikov údajne potešia hitmi ako My Generation, Rollin´ či My Way. Kapela bola v minulosti nominovaná na Grammy a predala celosvetovo desiatky miliónov albumov, zrejme aj pre kombináciu rapu a metalu v ich hudbe.

Od organizátorov bratislavského koncertu nežiadali neštandardné veci, napríklad si vypýtali šošovicovú polievku, čipsy, cookies, zmrzlinu, ale aj dve balenia detského oleja.

(kul)