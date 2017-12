Obchodík zneužil Brigitte Bardot

Manžela francúzskej herečky nahneval obchodík v Saint­Tropez.

8. jún 2015 o 17:12 Kristína Kúdelová, kk

Na juhu Francúzska v Saint­Tropez otvorili nový obchodík. Jeho majiteľ, maliar menom Sasha rád maľoval obrazy s herečkou Brigitte Bardotovou a teraz sa rozhodol, že bude predávať aj množstvo iných predmetov, na ktorých je vyobrazená. Jej manžel Bernard d’ Ormele preto zúri, píše denník Le Figaro.

„Aj v zneužívaní treba mať mieru,“ hovorí. Odkazy na Brigitte sú všade, ale toto presiahlo medze. Sviečky, hodinky, taniere, papuče. Čoskoro sa budú predávať aj autá s jej menom!“

Najviac mu prekáža, že obchodník od nikoho na tento predaj nedostal povolenie. Ten sa teraz bráni: „Snažil som sa im dovolať, nepodarilo sa. Rád by som sa s nimi podelil o zisk, mohlo by to poslúžiť na ochranu zvierat.“ Brigitte Bardot je známa bojom za slobodu zvierat, jej manžel však svoje meno s takýmto biznisom nemieni spojiť.