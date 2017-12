Zomrel priekopník happy soundu

Bigbandový spevák James Last sa narodil v roku 1929 v Brémach ako Hans Last a počas kariéry predal desiatky miliónov platní.

10. jún 2015 o 16:41 TASR

BERLÍN. Vo veku 86 rokov zomrel v utorok nemecký bigbandový spevák a skladateľ James Last. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na jeho manažment. Umelec skonal vo svojom dome v americkom Palm Beach na Floride v kruhu svojich najbližších rodinných príslušníkov.

James Last sa narodil v roku 1929 v Brémach ako Hans Last a počas svojej 50-ročnej kariéry predal desiatky miliónov platní. Bol priekopníkom hudobného štýlu happy sound charakteristického nenáročnou zábavou, ktorý oslovil široké publikum v rodnom Nemecku, ako aj v zahraničí. Naposledy vystupoval v marci.

Last skomponoval, prearanžoval a produkoval stovky skladieb rozličných žánrov, od swingu, džezu a popu až po klasickú hudbu. Medzi jeho najznámejšie autorské skladby patria "Happy Heart", "Music from Across the Way", "Games That Lovers Play" či "Fool", ktoré naspievali interpreti ako Andy Williams a Elvis Presley.