Freda Dursta mohli podozrievať z playbacku, aj tak to stačilo

Limp Bizkit prvý raz vystúpili v Bratislave. Predviedli málo, ale fanúšikom to stačilo.

10. jún 2015 o 17:30 Dominik Holič

Nu-metalová hudba v sebe spája prvky na prvý pohľad úplne odlišných štýlov – heavy metalu a hip-hopu. Bratislavský koncert kapely Limp Bizkit, jedného z najznámejších predstaviteľov tohto žánru, sa tiež niesol vo dvoch diametrálne odlišných rovinách.

Dokonale potvrdil tvrdenie, že mainstreamová hudba dokáže priniesť fanúšikom zážitok aj napriek očividným medzerám v kvalite vystúpenia.

FOTO - JÁN SLOVÁK / SITA

Zvukár heavymetalista

Ešte pred koncertom chcela mať kapela, kde z pôvodnej zostavy chýbal iba DJ Lethal, zaplnenú celú VIP zónu pod pódiom. Ľuďom s lacnejšími lístkami tak spravil radosť aj ochrankár, ktorý odstránil zábranu a umožnil im dostať sa bližšie k pódiu.

Už od prvých agresívnych tónov sa potom nielen v rozšírenom kotle spustilo bezhlavé skákanie a sprevádzalo všetky hlučnejšie metalové pasáže. Spevavejšie a melodickejšie časti sa však pre mnohých stratili v nešťastne nazvučenej a všeobecne akusticky nepodarenej Aegon aréne.

Najbližšie k hip-hopu sa dostal zaskakujúci DJ, ktorý púšťal tanečnú kulisu vždy, keď sa spevák Fred Durst odišiel do zákulisia osviežiť. Napojenie jeho mikrofónu na rôzne efekty síce miestami vytváralo dojem, že spieva ako na albume, ale často tiež skĺzlo k podozreniam o playbacku.

FOTO - TASR / ANDREJ GALICA

Lacné, ale účinné

Čakanie na ďalšiu bujarú možnosť zaskákať si vypĺňal Durst zvláštnymi gestami. Ukazovanie prostredníkov môže byť jeho štýl už desať rokov, ale ak by to spravil na ulici, väčšina zúčastnených by určite nereagovala oslavnými ováciami.

Kapela si však všetko vyžehlila pravidelným pľutím vody a odhadzovaním suvenírových fliaš vody do publika.

Koncert spĺňal všetky kritériá ľudí, čo neprišli na kvalitnú hudbu, ale na silný zážitok. Limp Bizkit hrali nahlas, zaradili všetky hity a v kľúčových skákavých pasážach bolo úplne jedno, ako znejú, hlavne, že sa hala otriasala. Nenáročnosť zážitku je však základným menovateľom úspešnej mainstreamovej hudby a Limp Bizkit boli idolmi pubertálnej nevybúrenosti pre celú jednu generáciu. A preto akékoľvek výhrady o kvalite sa končia pri fakte, že kapela dala fanúšikom presne to, prečo na koncert prišli.