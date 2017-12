Učiteľ národov chce, aby sme pochybovali, čo robí veci správne.

Dopoludnie v SND patrí Labyrintom a rajom Jána Amosa, večer zase feministickému aspektu s Aglajou Veteranyi a Robertom Rothom. Bratislavské Divadlo Tower Stage privíta Katku Koščovú.

11. jún 2015

Labyrinty a raje Jána Amosa

Učiteľ národov chce, aby sme pochybovali, či robí veci správne.

Činohra SND, Veľká sála Činohry SND, Nová sála 11.00

„Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti. Provedu tebe všudy, ukáži tobě všecko, pojmenuji tobě všecko,“ začína Komenský svoje Orbis Pictus. Práve touto jeho učebnicou sa inšpirovali tvorcovia novej inscenácie Činohry SND, venovanej Jánovi Amosovi Komenskému.

Dielo patrí dodnes k najprekladanejším českým knihám a v danom období bolo absolútnym bestsellerom. Komenský sa v ňom pokúšal pomenovať a zakresliť takmer všetky vtedajšie poznatky. „Táto jeho chuť pomenovať všetko a vyučovať do najmenšieho detailu sa dostala aj do našej inscenácie.

Všetko, čo je okolo nás, má svoje meno, ale názov môže klamať. To bol aj náš inscenačný kľúč,“ opisuje Ondrej Spišák, ktorý inscenáciu režíroval. „Je to epické divadlo, nie je tam čas na vývoj postáv, každý herec hrá niekoľko postáv.“



Monika Horváthová a Jana Oľhová v inscenácii Labyrinty a raje Jana Amosa.

Jemu však tento štýl vyhovuje, čo autor a dramaturg hry Daniel Majling aj dobre cítil.

Tvorcovia odmietli Komenského monumentálnu pózu z filmu Putovanie Jána Amosa v podaní Ladislava Chudíka z osemdesiatych rokov, kde bol vykreslený v doslovnom zmysle ako učiteľ národov. „My sa ho snažíme ukázať aj v situáciách, pri ktorých zapochybujeme, či to, čo robí, je správne. Komenského však ospravedlňuje obrovská viera a vtedy sa chyby odpúšťajú,“ mieni Spišák.

Zdôrazňuje, že Komenský veľkú časť života prežil v emigrácii, nikdy sa mu nepodarilo vrátiť sa domov, hoci sa o to usiloval. Svoj život však nepremárnil v smútku, ale zanechal po sebe impozantné dielo. „Komenský mal najhoršie možné zážitky, veril však, že sa nikdy nesmieme vzdávať. V mnohom sa jeho éra podobá nášmu súčasnému dravému kapitalizmu. Ľudia vtedy tiež hľadali zmysel života v akomsi duchovne,“ hovorí.

Komenský videl dobro vo vzdelávaní, veril, že keď budú ľudia vzdelanejší, budú aj lepší. „V tom sa do veľkej miery mýlil, ale jeho viera bola neochvejná. Sám seba nazýval človekom túžby,“ dodáva Ondrej Spišák, podpísaný aj pod nedávnou veľkou dramatizáciou Majstra a Margaréty v Teatre Tatre. Aj v prípade svojej ostatnej inscenácie spolupracoval s výtvarníkom Františkom Liptákom.

„Každý z nás prešiel rôznou intenzitou straty viery a pocitu márnosti bytia. Dôležité je, aby divák aspoň občas pocítil, že hovoríme aj o jeho skúsenostiach a sklamaniach,“ vraví predstaviteľ Komenského Martin Huba pred premiérou. Práve jeho Spišák považuje za veľkého herca so všetkým, čo k tomu patrí a čo treba rešpektovať. „Nemáme už veľa hercov tejto generácie na scénach,“ vraví o svojom protagonistovi.

V ďalších postavách sa predstavia Marián Geišberg, Milan Ondrík, Ondrej Kovaľ, Jana Oľhová, Gabriela Dzuriková a ďalší. Poslednú premiéru tejto sezóny uviedla Činohra SND v utorok a stredu.

Žonglérka so slovami

Čítačka/Modrý salón SND 19.00

Meno Aglaje Veteranyiovej, švajčiarskej autorky rumunského pôvodu, funguje na slovenskej literárnej scéne už vyše desať rokov. Jej tri knihy vyšli v preklade Jany Cvikovej a prinášajú silné príbehy písané jazykom na pomedzí poézie a prózy.

Autorka pochádza z rómskej rodiny. Jej otec bol klaunom a matka artistkou v cirkuse. Ona sama v cirkuse vystupovala už ako dieťa, pôsobili v Európe, Afrike či Južnej Amerike. V roku 1977 rodina emigrovala, Aglaja časom vyštudovala hereckú školu a popri herectve začala písať.



Literárny večer s feministickým aspektom bude mať v rukách aj Martin Huba.

Spolu s Annou Maľovou budú čítať z diel Aglaje Veteranyi.

Trpela depresiami, život si vzala ako štyridsaťročná. Jej silné autobiografické texty zaujali aj súbor banskobystrického Divadla na Rázcestí, ktoré ich aj divadelne spracovalo, vychádzajúc pritom z bohatej obraznosti prozaičky a jej schopnosti nekompromisne sa dotýkať tabuizovaných tém.

Dnes sa s dielom pozoruhodnej autorky – žonglérky so slovami – môžeme zblížiť aj v Modrom salóne SND. Feministický aspekt podchytili autorky konceptu Jana Cviková a Jana Juráňová. Ukážky z jej kníh Prečo sa dieťa varí v kaši, Polica posledných vydýchnutí a Prečo nie som anjel budú čítať Božidara Turzonovová a Robert Roth.

Voices 40

PODUJATIE / Divadlo Tower Stage, Bratislava 19.00

Ďalšie pokračovanie kultúrneho podujatia, ktoré počas dvoch hodín predstaví v skratke premietania, rozhovory, koncerty a čítačky pôvodnej literatúry. Čo sa týka hudby, tak dnes vystúpi speváčka, niekdajšia víťazka SuperStar Katarína Koščová a mladá nitrianska kapela Fresh out of the bus, ktorá sa v poslednom čase prebojovala do finále súťaže Jednou trefou na Sziget.



Literatúru zastúpi jeden z autorov scenára k úspešnému slovenskému filmu Kandidát Peter Balko, ktorý predstaví knihu Vtedy v Lošonci – nominovanú na Anasoft litera. V premiére navyše premietnu film o novom kultúrnom centre Hidepark, ktoré vzniklo na bývalej čiernej skládke.

