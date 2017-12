Festival, ktorý si ešte len hľadá svoje miesto, oslavuje jubileum

Wilsonic existuje už pätnásť rokov, prinesie francúzskych obľúbencov, u Bagalu Wlachovský odpovie, prečo je dôležité čítať knihy Lajosa Grendela a pokračuje aj Týždeň dizajnu.

12. jún 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, ea

Wilsonic existuje už pätnásť rokov, prinesie francúzskych obľúbencov, u Bagalu Wlachovský odpovie, prečo je dôležité čítať knihy Lajosa Grendela a poračuje aj Týždeň dizajnu.

video //www.sme.sk/vp/31956/

Wilsonic

FESTIVAL / Ateliér Babylon, Bratislava 20.30

Festival elektronickej hudby dnes oslávi pätnásť rokov existencie – tie boli turbulentné, keďže často menil svoje priestory. Raz ste mohli zažiť jeho záhradnú verziu, raz ho organizátori chceli presunúť do areálu vodného areálu Čunovo a raz dúfali, že ho budú môcť nastálo umiestniť v PKO – čo sa však pre známu kauzu zásahu developpera nepodarilo.

Teraz sa Wilsonic stal súčasťou týždňa dizajnu. Jeho udržateľnosť podľa organizátora Tibora Holodu v minulosti najmä od rozpočtu. „V počiatkoch festivalu sme si zakladali na tom, aby sme ho presúvali na vždy nové a atraktívne priestory, no neskôr sme si uvedomili, že ustálená podoba by festivalu pomohla.“

Súčasťou osláv je návrat francúzskej dvojice Nôze, ktorí v Bratislave už viackrát vystúpili – a počas koncertov údajne pijú litre vodky. Počas živých vystúpení vedia striedať elektronické aj akustické nástroje, struny aj dychy a napríklad aj kladivá. Okrem nich vystúpi aj nemecká dvojica Grandbrothers, ktorá spája elektronickú hudbu s akustickým klavírom a žáner techno bude zastupovať Angličan Boddika.

Pre organizátorov je však dôvodom na oslavu už len to, že festival napriek mnohým nešťastným okolnostiam pokračuje – a dokáže mestu a jeho hudobnej scéne niečo výnimočné ponúknuť. „V budúcnosti by sme sa radi vrátili minimálne do dvojdňovej formy festivalu s viacerými scénami, radi by sme mu dali nový impulz,“ dopĺňa Holoda.

Wlachovský o Grendelovi

Diskusia/Kníhkupectvo K. K. Bagalu, Bratislava 17.00

Viac ako tridsať rokov sa prekladateľ Karol Wlachovský venuje dielam Lajosa Grendela, po maďarsky píšuceho spisovateľa na Slovensku, rodáka z Levíc. Za ten čas sa zrodili už aj novšie preklady jeho románov, zrejme aj preto treba privítať možnosť, že sa ide vydať jeho súborné dielo z prác jedného prekladateľa. Dnes o 17. hodine prídu obaja do bratislavského kníhkupectva K. K. Bagalu na Laurinskej ulici.

V rámci akcie Čau o piatej bude Karol Wlachovský rozprávať, prečo by Slováci mali čítať knihy tohto významného maďarského spisovateľa. Lajos Grendel pôsobil v minulosti vo vydavateľstvách Madách a Kalligram. Získal mnoho ocenení doma aj za hranicami, je laureátom maďarskej Ceny Lajosa Kossutha. Na Slovensku mu doteraz vyšlo jedenásť kníh, napríklad U nás doma, v New Honte, Cudná správa z vrcholu sna, Moja vlasť, Absurdistan a ďalšie.

Lajos Grendel. FOTO – GABRIELA MAGOVÁ

Víkend s dizajnom

Výstava/Laurínska, Bratislava 10.00 -21.00

Ak ste tento týždeň išli po Laurinskej ulici v Bratislave a nezašli do budovy číslo 14, urobili ste chybu. Do nedele je ešte čas napraviť ju. Stále môžete navštíviť festival Design Week. Sedem poschodí budovy organizátori vypratali ešte minulý rok a opäť sa do napoly zdevastovaných priestorov vrátili. Hoci je pohyb v nich na vlastné riziko, ide o vynikajúci interiér s príjemným dreveným schodiskom.

Z neho vedú cesty do neveľkých výstavných sál, ktoré zámerne aj nevyhnutne poukazujú na nedokonalosti roky neudržiavaného priestoru. Ten je však veľmi premyslene a efektne využitý na umiestnenie dizajnérskych produktov vo vtipne vymyslených konceptoch. Mnohé nápady vás vyslovene potešia a pobavia, podchvíľou sa prichytíte pri úsmeve a stretávate ľudí v podobnom stave.

Lákadlami sú napríklad českí výtvarníci z projektu České patro, taliansky dizajnér Vico Magistretti, pozoruhodná výstava topánok, môžete spoznať najnovší dizajn okuliarov či diela viacerých úspešných slovenských dizajnérov alebo práce študentov dizajnu.

Svietidlo – Vico Magistretti