Dracula zomrel, nech žije Dracula

Christopher Lee, slávny filmový zloduch z noblesnej rodiny, túžil celú svoju kariéru po veľkej romantickej postave hodnej Dona Quijota.

11. jún 2015 o 18:25 Marek Hudec, Monika Grešová, kk

Zomrel Christopher Lee, slávny filmový zloduch. Anglický herec z noblesnej rodiny celú svoju kariéru túžil po veľkej romantickej postave hodnej Dona Quijota. Dožil sa 93 rokov.

„Čo by som ešte mohol hrať? Don Quijote mi zostal, len neviem, či by ma španielske publikum prijalo,“ hovoril pred pár rokmi Christopher Lee pre španielsky denník El País. „Vekom som ho už dávno prekonal, ale snívam o tejto role, pretože Quijote, to bol muž, čo sa ku každej žene správal ako k princeznej. Krása.“

Želanie sa anglickému hercovi nikdy nesplnilo, hoci jeho kariéra bola nesmierne dlhá a bohatá, mal už deväťdesiattri rokov. Správa o jeho smrti sa do sveta dostala netradične neskoro, zomrel už v nedeľu, jeho manželka však chcela, aby o tom najprv vedela celá rodina.



Vojnu zažil na vlastnej koži. Skutočná krv a hrôza ho vycvičili natoľko, že vo svojich hororových

scénach ho už nič nevedelo natoľko zasiahnuť.

Bonda mal v rodine

Christopher Lee pochádzal z bohatej a noblesnej rodiny a k jeho džentlmenskému vystupovaniu treba pripočítať aj nezvyčajnú výšku a atletickú postavu, ak si chceme predstaviť, ako pôsobil. Meral 1,96 metra, možno aj to bol dôvod, prečo sa z neho nikdy nestal typický filmový romantik.

Na producentov a režisérov zapôsobil jeho hrubý hlas a už bolo o jeho kariére v podstate rozhodnuté. Bol to zloduch, obluda, nahnevaný čarodejník. Hral v sérii populárnych Hammer Horror filmov, dostal úlohu vo Frankensteinovej kliatbe (1957) a v bondovke Muž so zlatou zbraňou (1974) hral Francisa Scaramangu, vraha, inteligentného, ale psychicky riadne narušeného.

Mimochodom, spisovateľ Ian Fleming bol jeho strýko.

Fanúšikovia Hviezdnych vojen ho tiež dobre poznajú, pretože režisér George Lucas ho mal veľmi rád a nesmierne pevné puto mal aj s Timom Burtonom. Uňho si zahral vo filmoch Ospalá diera, Charlie a továreň na čokoládu, Mŕtva nevesta Tima Burtona a naposledy aj v jeho Alici v krajine zázrakov. V tomto štýle zasiahol aj niekoľko generácií milovníkov Pána prsteňov, pretože režisér Peter Jackson mu zveril úlohu čarodejníka Sarumana.

Hrôzy bolo dosť

V dejinách kinematografie bude Christopher Lee navždy žiariť ako hrôzostrašný gróf Dracula z rovnomenného filmu z roku 1970, treba však pripomenúť, že aj on zažil mnohé hrôzy. Už ako mladý muž zažil hrôzy druhej svetovej vojny na vlastnej koži, keď narukoval do armády.

O misiách, ktoré zažil, hovoril: „Mohol by som ti o tom povedať, ale potom by som ťa musel zabiť.“ Skutočná krv a hrôza ho tak vycvičili, že vo svojich hororových scénach ho už nič nevedelo tak zasiahnuť.

Jeho prarodičia založili prvú opernú spoločnosť v Austrálii. Aj Lee zdedil hudobný talent, no, bohužiaľ, pre operu – a našťastie pre filmové plátno – sa Christopher rozhodol pre herectvo.

V Guinnessovej knihe rekordov zostáva zapísaný ako najvyšší herec v hlavnej úlohe. Aj keď nie v romantickej.



Christopher Lee

27. 5. 1922 – 7. 6. 2015