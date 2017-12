Aneta Langerová : Nikdy som netúžila byť prvá

Súťažiť v hudbe je ako porovnávať farby, hovorí speváčka ANETA LANGEROVÁ, ktorá získala štyroch tohtoročných českých Andělov.

17. jún 2015 o 21:03 Zuzana Uličianska

Od začiatku kariéry máte šťastie na ceny. Boli ste prvou českou SuperStar, Slávikom, najnovšie Andělom...

Možno práve preto, že som sa o to nestarala. Súťaženie mi nikdy nebolo vlastné, netúžila som byť prvá. Čo vlastne znamená byť prvým v tomto odbore? V hudbe je to ako porovnávať farby. Už keď som ako malá chodila na tenis, nebola som pri zápasoch schopná poraziť niekoho, kto bol tabuľkovo slabší, lebo mi ho bolo ľúto. Snažila som sa vyhrať, len keď bol niekto silnejší, a niekedy sa mi to dokonca aj podarilo.

Pri tohtoročnom udeľovaní cien Anděl ste však získali všetky hlavné ceny.

Počas ceremoniálu som si pomyslela, že by mohol niečo vyhrať aj niekto iný. Za seba môžem povedať len, že sme s tým albumom urobili všetko, čo sme vedeli.

Pociťujete niektorú zo speváčok ako svoju konkurenciu?