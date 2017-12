V USA sa začal festival nezávislého filmu Sundance

Park City 17. januára (TASR) - V americkom Park City sa vo štvrtok začala najväčšia prehliadka nezávislého filmu Sundance Festival.

17. jan 2003 o 13:12 © TASR 2003

Na úvod 11-dňového podujatia, ktoré organizuje Sundance Institute - organizácia zakladateľa festivalu Roberta Redforda - premietli film Levity Eda Solomona. Popri množstvu zatiaľ neznámych tvorcov sa na festivale zúčastňuje aj veľa hollywoodskych hviezd, napríklad Morgan Freeman a Holly Hunterová. Herci Salma Hayeková a Mat Dillon na Sundance pricestovali so svojimi režisérskymi debutmi a oscarový Oliver Stone predstaví dokument o kubánskom lídrovi Fidelovi Castrovi s názvom Comandante.

Holly Hunterová, ktorej udelia cenu za nezávislú víziu, účinkuje v dvoch festivalových filmoch, vrátane Levity (Ľahkosť), kde jej sekundujú Billy Bob Thornton, Morgan Freeman a Kirsten Dunst.

Dustin Hoffman sa objavil v mafiánskom príbehu Confidence (Tajomstvo), kým Bob Dylan hrá kultovú hudobnú hviezdu v satirickom diele Masked and Anonymous, kde vedľajšie roly stvárnili Jeff Bridges, Jessica Langeová, John Goodman a Penelope Cruzová.

Robert Downey Jr. si zahral titulnú postavu muzikálu v štýle film-noir The Singing Detective (Spievajúci detektív). Ide o jeho prvú úlohu po skončení rehabilitácie po rokoch problémov s drogami a alkoholom. Spievajúci detektív, adaptácia románu Dennisa Pottera, je jedným z najviac sledovaných diel zo strany nákupcov filmov. Vo vedľajších úlohách účinkujú Robin Wrighti Penn, Katie Holmesová a Mel Gibson, ktorého spoločnosť film produkovala.

O cenu poroty sa uchádza 16 hraných filmov a rovnaký počet dokumentov. Dovedna v Park City, asi 50 kilometrov od Salt Lake City, premietnu viac ako 200 filmov nezávislých tvorcov.

Sundance sa za 20 rokov existencie vyvinul na hybrid filmového trhu, miesto pre pózovanie hviezd a výkladnú skriňu pre talenty, ktoré pracujú mimo systému štúdií. Akciu, ktorá funguje tým, že známe osobnosti svojou účasťou na festivale alebo účinkovaním v prezentovaných filmoch pútajú pozornosť na neznámych tvorcov. "Odmyslite si paparazzov a humbuk okolo hviezd. Pod povrchom uvidíte inštitúciu, ktorá je skutočne oddaná myšlienke poskytovať priestor a mesto, kde ľudia môžu tvoriť a púšťať sa do rizika bez obáv z toho, že ďmoja zmluva so štúdiom mi to nedovolíď," vyhlásil John S. Wildon, programový šéf spoločnosti PBS, ktorá na festivale premieta desať dokumentov.

"Sundance je o vytváraní príležitosti," povedal Redford v nedávnom interview. Tvorcovia festivalových filmov dúfajú, že ich dielo kúpi nejaká distribučná spoločnosť. Ak sa nepodarí tento zámer, môžu na seba aspoň upozorniť veľké firmy.

V Hollywoode kolujú žarty, že v riedkom horskom vzduchu môžu distribútori stratiť odstup a uviaznuť v súboji o najlepšiu ponuku. Niektoré takéto "vojny" vyhnali ceny niektorých filmov na úroveň desiatich miliónov dolárov, čo je nad divácky potenciál väčšiny nezávislých filmov.

Malé stredisko zimných športov v horách Utahu sa pripravilo na príchod 20.000 návštevníkov a ľudí z branže.

Ako protipól voči Sundance Festivalu sa na rovnakom mieste od 18. do 25. januára uskutoční menší Slamdance Festival. Slamdance začal fungovať pred deviatimi rokmi ako premiérový festival nízkorozpočtových produkcií začínajúcich režisérov. Tento rok na Slamdance prihlásili 2800 filmov.