Najprv si treba pozrieť koncert, až potom sa rozprávať

V nedeľu vás čaká afrokubánska hudba Richarda Bonu a v sobotu divadlo o živote konceptuálnej fotografky.

13. jún 2015 o 0:00 Marek Hudec, Monika Grešová, ea, kul

Jarné džezové dni

KONCERT Nedeľa / Stará tržnica, Bratislava 19.00

„Som zabávač, to je moja povaha. Keď sa už ľudia vyberú na koncert, potrebujú, aby ste im dali niečo navyše. A každý sa chce baviť, smiať,“ povedal pre SME ešte v roku 2008 po koncerte na „jarných džezákoch“ basgitarista a spevák Richard Bona, ktorý sa narodil v Kamerune a v súčasnosti žije v New Yorku. Teraz sa na ne vráti s afrokubánskym projektom Mandekan Kubano.

Osobne pozná už mnoho našich hudobníkov, veď od roku 1998, keď prvýkrát absolvoval koncert na Slovensku, vtedy ešte ako člen sprievodnej kapely Larryho Coryella, prešlo už poriadne veľa času. Je dobrým priateľom so speváčkou Mishou, dokonca je aj spoluautorom hudby na jej treťom albume 13 000­-krát.

S kubánskym projektom sa Bona v Európe predstaví len na dvoch koncertoch – druhý zahrá v Prahe. „Je to človek milióna tvárí a jeden z najväčších svetových hudobných aranžérov,“ hovorí organizátor Pavel Daněk. Popularita džezu sa podľa neho z roka na rok zväčšuje, keďže si tento žáner obľúbilo aj mnoho mladých ľudí.

Nesúhlasí so stereotypom, že by džez patril len do intímnej klubovej atmosféry s kokteilmi. Čím je väčšie meno, tým by si mal zaslúžiť aj väčší priestor. Navyše alkohol môže pozornosť poslucháča odpútať od hudby: „Vždy si najprv treba pozrieť koncert, až potom sa rozprávať,“ myslí si Daněk.

Svoj aktuálny repertoár pred Bonom zahrá aj jeden z organizátorov Peter Lipa, ktorý už roky dopĺňa džezový svet o silu slovenčiny. Na koncerte vystúpi po boku svojej kapely a hviezdneho saxofonistu Radovana Tarišku. Aby nechýbal ani ženský element, svoju emotívnu hudbu na pomedzí džezu, blues a alternatívy predstaví džezový kvintet Fehero Rocher speváčky Sisy Fehérovej.

Untitled

DIVADLO Sobota/elledanse, Dom T&D 20.00

Americká fotografka Francesca Woodman nežila ani tridsať rokov. Už ako mladé dievča robila čiernobiele konceptuálne fotografie, na ktorých zobrazovala samu seba v netradičných pozíciách a gestách s dôrazom na prostredie a architektúru pozadia.

Túžba uspieť ju v 70. rokoch zlákala do New Yorku, no fotografia v tom čase nebolo také uznávané médium, a tak sa so svojimi dielami nevedela zaradiť na trhu umenia. Nemohla robiť to, čo ju napĺňa, a rozhodla sa pre samovraždu. Stále balansovala medzi životom a smrťou a jej fotky o tom veľa vypovedajú.

„Jej život je príbehom o krehkej hranici medzi životom a tvorbou. To je pre mňa bytostná téma, ktorá sa nesie všetkými mojimi inscenáciami,“ povedala v rozhovore pre SME herečka a režisérka Sláva Daubnerová. Príbeh Francescy Woodmanovej spracovala pred troma rokmi do inscenácie Untitled a získala prestížnu divadelnú cenu Dosky za jej réžiu. Dnes večer ju uvádza v bratislavskom divadle elledanse.

Je to jedna z jej najvydarenejších inscenácií, ktoré sa vždy vyznačujú náročnou prácou s priestorom, svetlom, výrazovými prvkami, pričom dôležitý rozmer prisudzuje aj pohybovému prejavu.

Aj Untitled je technicky náročné, precízne vybudované predstavenie. Autorka sa snažila čo najviac citovať fotografkino dielo a vytvoriť preň po výtvarnej stránke výstižný odkaz. Využíva pritom mnohé, občas aj bizarné rekvizity z blšákov, bazárov či starinástiev. „Stavanie scény mi zaberie kompletne celý deň,“ vraví performerka. „Vždy si takto zavarím. Ako starinárka si nazvláčam kopu vecí, s ktorými je potom oštara.“

Nightwish

KONCERT Nedeľa/ Amfiteáter Banská Bystrica

Najpopulárnejšia fínska skupina vo svete sa po dvanástich rokoch vracia do Banskej Bystrice. Vznikla už v roku 1996 vďaka skladateľovi a klaviristovi Tuomasovi Holopainemu – ten nápad na jej založenie získal po noci strávenej pri táborovom ohni. Členovia kapely sa odvtedy často menili – štýl hudby (symfonický metal) však nie. Z albumu Once, na ktorom spolupracovali s londýnskym symfonickým orchestrom, sa predalo viac ako milión kópií.

Okrem nich vystúpi ako špeciálny hosť aj švédska heavymetalová kapela Sabaton, ktorá so sebou prinesie dvojtonový tank – zo slovenských hudobníkov sa na pódiu predstavia Millhouse, Symfobie a Tristana.