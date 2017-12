Geri Halliwellová pracuje na treťom albume

Londýn 17. januára (TASR) - Bývalá členka britskej dievčenskej kapely Spice Girls Geri Halliwellová údajne začala prácu na svojom treťom albume.

17. jan 2003 o 14:49

Hovorí sa, že hviezda využije pri jeho tvorbe producentské schopnosti Peteho Watermana.

Nový album by mal uzrieť svetlo sveta koncom leta. Posledný album Scream If You Want to Go Faster vydala speváčka v máji 2001.